Macron mulțumește României pentru ajutorul acordat de pompierii trimiși la incendiile din Franța

Președintele francez Emmanuel Macron a postat un mesaj de apreciere față de pompierii români trimiși în Franța pentru a se lupta cu flăcările.

Franța, grav afectată de incendii

Conform datelor de astăzi din presa internațională, încă 55.000 de persoane au fost evacuate din șase localități din Franța, pe măsură ce incendiile de vegetație, care au provocat distrugeri în întreaga țară, continuă să se extindă.

Cele mai recente evacuări au avut loc în localități situate la sud de Bordeaux, în regiunea Gironde.

În ultima săptămână, incendiile de vegetație au făcut ravagii în mai multe părți ale Europei, în special în Franța și Spania, unde peste 330.000 de persoane au fost evacuate.

Franța a fost țara cea mai grav afectată, cu 42.000 de hectare de teren mistuite de flăcări, acesta fiind unul dintre cele mai mari incendii forestiere de la cel de-al Doilea Război Mondial. De la începutul anului, aproximativ 98.000 de hectare au ars pe întreg teritoriul țării.

Căpitanul Nicolas Braz, unul dintre coordonatorii operațiunii de stingere a incendiilor, a declarat că focul și-a creat „propriii curenți de aer – inclusiv vârtejuri”, adăugând că acesta era „imprevizibil și imposibil de controlat”.

„Mulțumim României, Croației, Germaniei, Portugaliei, Suediei, Elveției, Republicii Cehe și Slovaciei pentru sprijinul lor prețios. Aceasta este Europa. În momente de cumpănă, ea dă viață solidarității pe care se întemeiază. Gândurile noastre se îndreaptă și către Spania, Italia, Grecia și către toate popoarele care se confruntă, la rândul lor, cu incendii”, a precizat Emmanuel Macron.

Pompierii români care participă la stingerea incendiilor

La finalul lunii iunie, pompierii români au plecat spre Franța pentru a participa la un program european menit să reducă timpul de reacție în caz de incendii de pădure.

Misiunea se desfășoară în cadrul unui mecanism de protecție civilă al Uniunii Europene și este coordonată de Direcția Generală pentru Protecție Civilă Europeană și Operațiuni de Ajutor Umanitar.

Ce presupune misiunea

„România a trimis 40 de pompieri, însoțiți de 8 autospeciale, timp de trei săptămâni în sudul Franței, o regiune cu risc ridicat de incendii în sezonul estival.

Pe 16 iulie va avea loc schimbarea efectivelor, urmând ca alţi 40 de pompieri să înlocuiască personalul. Pe durata misiunii, echipajele române vor fi integrate în sistemul francez de intervenție și vor acționa alături de pompieri din alte state membre. Pompierii români au participat și în anul 2024, prin activarea Mecanismului European de Protecţie Civilă, tot în Franţa, la susţinerea misiunilor desfăşurate în zonele cu risc de incendii”, a transmis atunci IGSU.

„Scopul programului vizează reducerea timpului de răspuns în cazul producerii incendiilor de pădure, eficientizarea activităţii de pregătire a modulelor de intervenţie aparţinând statelor membre, precum şi îmbunătăţirea interoperabilităţii între forţele participante. Activarea si operaţionalizarea modulului specializat de stins incendii de pădure se realizează pentru executarea misiunilor specifice de monitorizare şi stingere a focarelor de pe teritoriul Franţei, în locaţiile stabilite de partenerii francezi”, conform comunicatului Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).