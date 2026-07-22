Incendiul devastator din sudul Franței a lăsat mii de locuințe fără energie electrică

Evacuări masive și mobilizare de forțe fără precedent

Prefectura din Var a anunțat miercuri dimineață că focul amenință serios zone întregi din localitățile Cotignac, Correns și Montfort-sur-Argens. Din cauza flăcărilor violente, peste 2.300 de locuințe au rămas complet fără energie electrică, majoritatea fiind situate în Cotignac.

Pentru a face față acestui dezastru, autoritățile au mobilizat un dispozitiv de intervenție impresionant. Eforturile de la sol sunt susținute de 900 de pompieri, 350 de vehicule speciale și 60 de jandarmi. De asemenea, pe timpul zilei, acțiunile echipajelor au fost sprijinite masiv din aer de opt avioane Canadair, două avioane Dash și patru elicoptere cisternă, care au efectuat peste 100 de lansări de apă înainte de lăsarea întunericului.

Până în prezent, aproximativ 400 de persoane au fost evacuate din calea focului, în special din localitatea Pontevès, locul de origine al incendiului, pentru acestea fiind amenajate centre speciale de primire.

Surpriza condițiilor meteorologice și impactul local

Echipele de intervenție au fost luate prin surprindere marți după-amiază, când incendiul a coborât cu o viteză extrem de mare de pe muntele Gros Bessillon, deși vântul scăzuse temporar în intensitate. Simon Babre, prefectul din Var, a explicat că acest fenomen rapid nu a putut fi anticipat pe deplin de meteorologi și echipele de criză, după cum notează news.ro.

Șeful pompierilor din Var, Éric Grohin, a subliniat că stingerea acestui focar uriaș reprezintă prioritatea absolută a întregii regiuni. Incidentul a lăsat în urmă și victime, patru pompieri și doi localnici suferind intoxicații ușoare cu fum, în timp ce o autospecială a fost avariată de flăcări. Voluntarii locali au catalogat situația drept un adevărat dezastru, declarându-se copleșiți de amploarea focului care înghite sat după sat.

Seceta extremă alimentează un sezon 2026 deosebit de periculos

Fenomenul distructiv din Var nu este deloc unul singular. Sezonul incendiilor din 2026 a debutat neobișnuit de devreme în Franța, fiind alimentat constant de valuri repetate de căldură și de o secetă de o severitate rară. Potrivit ministrului de Interne, Laurent Nuñez, suprafața totală afectată de flăcări la nivel național de la începutul anului se apropie de 40.000 de hectare, depășind cu mult bilanțul total al anului precedent.

Eforturi titanice sunt depuse simultan și în alte zone ale țării:

Regiunea Hautes-Alpes: Un focar declanșat de un trăsnet a mistuit 130 de hectare în masivul Écrins. Intervenția celor 90 de pompieri este îngreunată de terenul inaccesibil și de căderile masive de pietre, un salvator fiind deja rănit. ​Insula Corsica: Focarele continuă să ardă de peste nouă zile. Incendiul din zona Corte s-a extins pe o suprafață de 260 de hectare, în timp ce flăcările din zona Albertacce au distrus 284 de hectare înainte de a fi aduse sub control.

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