România a cucerit încă o medalie de aur și două de argint la Mondialele U23

Aurul la schif simplu

Cu timpul de 07 min 33 sec 83/100, Bianca Ifteni a câștigat aurul la schif simplu femin. Ea a fost urmată de irlandeza Sophia Young (07:38.11).

La dublu vâsle mixt, David Costel Chitic și Stejara Olariu au câștigat medaliile de argint, cu timpul de 06 min 34 sec 75/100.



România a câștigat argint și la opt plus unu mixt, cu timpul de 05 min 52 sec 47/100.

La această probă, Iuliana Irina Cantoriu, Andreea Petraș, Iulica-Maria Ursu, Sebastian Alexandru Tașcă, Nicolae Răzvan Stoian, Sergiu Anfimov, Antonel Avăcăriței, Denisa Cristina Ailincăi, Maria-Antonia Iancu au fost devansați de Statele Unite, cu 05:51.72.

Patru medalii pentru România

România se poate lăuda cu patru medalii, dintre care una de aur, două de argint și una de bronz, prin succesul înregistrat, sâmbătă, de Patrick Francisc Sebestyen și Eduard Angel Moldovan, la dublu rame masculin.

În clasamentul pe medalii, România s-a clasat pe șapte. Grecia ocupă primul loc (4-2-0), urmată de SUA (4-1-1) și de Marea Britanie (3-3-0).

Duisburg este o destinație cunoscută pentru sporturile de apă, a găzduit Campionatele Mondiale de seniori în 1983, de juniori în 2001 și etape ale Cupei Mondiale.

În 2020, pe baza din nord-vestul landului Renania de Nord-Westfalia au avut loc Europenele de juniori.

La ediția anterioară, disputată la Poznan, România a cucerit două medalii, una de argint, în proba feminină de 4 rame, și una de bronz, în cea similară masculină, notează gsp.ro.

În 2024, la St. Catharines, au fost tot două medalii, ambele de aur, la dublu vâsle și 4 vâsle feminin.

Unii dintre sportivii care au urcat pe podium în 2025 concurează și la întrecerea din acest an: Stejara Olariu, Iulica Ursu, Denisa Ailincăi, respectiv Sergiu Anfimov.