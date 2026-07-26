Maia Sandu, mesaj după ce a treia dronă a fost doborâtă: Securitatea României este și securitatea Republicii Moldova

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de solidaritate cu România după ce o dronă de tip Shahed a fost doborâtă de piloții români.

„O altă dronă rusească a fost doborâtă astăzi deasupra României.

Condamnăm încălcările sistematice de către Rusia ale spațiului aerian românesc — adică ale spațiului aerian al NATO și al Uniunii Europene. Apreciem profesionalismul, priceperea și curajul Forțelor Aeriene Române.

Securitatea României este și securitatea Republicii Moldova. Suntem alături de România”, a scris ea.

Another Russian drone downed over Romania today. We condemn Russia’s systematic violations of Romanian airspace — NATO and EU airspace. We commend the skill and courage of Romania’s Air Force. Romania’s security is Moldova’s security. We stand with Romania. — Maia Sandu (@sandumaiamd) July 26, 2026

Context. A treia dronă doborâtă

Președintele Nicușor Dan a anunțat că o a treia dronă a fost doborâtă astăzi, în zona Sulina–Chilia. A fost lovită de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia. Potrivit anchetei desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

„O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia.

Îi felicit pe piloții români și pe echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Prin acțiunea lor, contribuie la apărarea teritoriului național și la siguranța cetățenilor români.

Potrivit anchetei desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

Investigațiile privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în desfășurare. Protestul diplomatic al României fațǎ de Federația Rusǎ va fi fundamentat pe aceste cercetări. Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusǎ să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratǎm cu toată seriozitatea, alǎturi de aliații noștri”, a transmis președintele Nicușor Dan.

Oana Țoiu l-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse la Ministerul de Externe

Oana Țoiu a decis să îl convoace la sediul Ministerului de Externe pe ambasadorul Rusiei, Vladimir Lipaev. Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue să încalce spațiul aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian NATO și spațiu aerian al Uniunii Europene”, a transmis ministra.