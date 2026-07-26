O persoană a murit și altele au fost rănite la parada LGBT din Berlin. Pe cine suspectează Poliția

O persoană a murit și 16 au fost rănite după ce o mașină a intrat în mulțimea de la parada LGBT din Berlin, au spus polițiștii germani.

Incidentul s-a petrecut ieri, în jurul orei 22:00. Poliția a oprit evenimentul din capitala Germaniei la câteva ore după ce începuse și le-a cerut tuturor să părăsească imediat perimetrul evenimentului.

Potrivit constatărilor inițiale ale poliției, o mașină albă a lovit mai multe persoane în Parcul Tiergarten, din centrul orașului, aproape de traseul marșului Pride, înainte să se izbească de un copac, a spus purtătorul de cuvânt al poliției, Florian Nath.

Poliția a adăugat că vehiculul a fost abandonat la fața locului, în parc.

„Se crede că una sau mai multe persoane au fugit ulterior din vehicul. În plus, se raportează că mai multe persoane au fost rănite cu arme albe”, adaugă poliţia.

Cine e suspectul

Astăzi, autoritățile au transmis că au identificat suspectul: un bărbat despre care se crede că are legături cu „cercuri islamice” din Berlin, a spus purtătorul de cuvânt al Poliției.

Poliția din Berlin l-a identificat pe suspectul ca fiind Abdul B., un bărbat în vârstă de 21 de ani. El nu a fost încă prins.

„Căutarea noastră pentru această persoană avansează cu viteză maximă”, a spus purtătorul de cuvânt.

Nath a adăugat că „încă nu avem nicio informație despre motivele sale specifice”.

Cancelarul german Friedrich Merz a promis duminică să-i pedepsească pe făptași.”

Primarul Berlinului, Kai Wegner, și-a exprimat consternarea, spunând că „după o paradă Pride pașnică și plină de viață, adunarea pentru un Berlin tolerant și pașnic a fost atacată în cel mai brutal mod”.

„Acesta este un atac asupra societății noastre libere și cosmopolite”, a spus Wegner. „Am încredere în poliție și în autoritățile de securitate, care vor lucra non-stop pentru a investiga.”

Sute de mii de oameni veniseră în oraș pentru a participa la paradă, cunoscută în Germania drept Christopher Street Day. Este una dintre cele mai mari sărbători LGBTQ din Europa.

Evenimentul are loc anual la Berlin și, potrivit autorităților orașului, erau așteptați, de obicei, aproximativ 1 milion de oameni. Numele vine de la Christopher Street din New York, locul asociat cu revolta Stonewall din 1969, considerată un moment fondator al mișcării moderne pentru drepturile LGBTQ+. În Berlin, CSD a început în 1979 și a crescut până a devenit una dintre cele mai mari manifestații Pride din Europa