Cod galben de vreme extremă. Ce județe sunt vizate

Alerta de cod galben de vreme extremă e valabilă pentru zone din 21 de județe.

În intervalul 27 iulie (ora 12) – 27 iulie (ora 22) în Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, în vestul și nord-vestul Olteniei precum și în nord-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat de peste 80 km/h), descărcări electrice și izolat grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm).

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

Județele vizate:

Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Bihor, Cluj, Mureș, Arad, Alba, Timișoara, Hunedoara, Sibiu, Brașov, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Suceava, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova.

Conform meteorologilor, manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.

Luna iulie a fost una plină de evenimente meteorologice puternice. Bucureștiul și alte județe din țară au fost serios afectate în urma furtunilor care au avut loc.