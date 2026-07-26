Cod galben de vreme extremă. Ce județe sunt vizate

Alerta de cod galben de vreme extremă e valabilă pentru zone din 21 de județe.
În intervalul 27 iulie (ora 12) – 27 iulie (ora 22) în Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, în vestul și nord-vestul Olteniei precum și în nord-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat de peste 80 km/h), descărcări electrice și izolat grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm).
În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.
Județele vizate:
Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Bihor, Cluj, Mureș, Arad, Alba, Timișoara, Hunedoara, Sibiu, Brașov, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Suceava, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova.
Conform meteorologilor, manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.
Luna iulie a fost una plină de evenimente meteorologice puternice. Bucureștiul și alte județe din țară au fost serios afectate în urma furtunilor care au avut loc.
O companie de asigurări a înregistrat 205 dosare de daună din 24 de județe și din București după furtunile violente care au lovit România. Cele mai multe solicitări au venit din București și Ilfov, unde ploile au adus pagube la locuințe, mașini, anexe gospodărești și culturi agricole.