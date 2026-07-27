CFR iartă orele de întârziere. Tot CFR penalizează un mecanic pentru o plecare cu 22 de secunde mai devreme din stație

Curtea de Apel Suceava a decis definitiv sancționarea cu 5% din salariu pentru o lună a unui mecanic de locomotivă de la CFR Călători, după ce acesta a plecat din stația Verești cu 22 de secunde mai devreme.

Stefan Lupu - Reporter special
CFR iartă orele de întârziere. Tot CFR penalizează un mecanic pentru o plecare cu 22 de secunde mai devreme din stație

Stația CF Verești

Curtea de Apel Suceava a decis definitiv sancționarea cu 5% din salariu pentru o lună a unui mecanic de locomotivă de la CFR Călători, după ce acesta a plecat din stația Verești cu 22 de secunde mai devreme.

Curtea de Apel Suceava a menținut definitiv sancțiunea disciplinară aplicată unui mecanic de locomotivă al companiei CFR Călători, care a fost penalizat pentru punerea în mișcare a trenului cu 22 de secunde înaintea orei prevăzute în livret. Decizia instanței vine după un incident care a pus în pericol siguranța pasagerilor și a dus la abandonarea pe peron a unei persoane nevăzătoare.

Incidentul din stația Verești și consecințele pentru pasageri

Evenimentul care a declanșat litigiul a avut loc pe 26 ianuarie 2025, în stația Verești. Potrivit procedurilor și livretului de mers, garnitura feroviară ar fi trebuit să staționeze două minute pentru a permite îmbarcarea în siguranță a tuturor călătorilor. Cu toate acestea, trenul a rămas la peron doar 57 de secunde, plecând „timpuriu”, conform terminologiei feroviare, scrie Club Feroviar.

Consecințele acestei decizii au fost directe și imediate. Dintre cele trei persoane care intenționau să urce într-un vagon cușetă, doar una a reușit să se îmbarce la timp. Celelalte două călătoare – o mamă și fiica ei nevăzătoare – au rămas pe peron. Trenul a ajuns ulterior în stația Suceava cu un avans de două minute și 29 de secunde față de program. Pe acea porțiune de cale ferată trenul prinde viteze și de până la 120 km/h, de aici vine și sosirea mai devreme în stația Suceava. Acolo, garnitura a fost oprită suplimentar timp de aproape 17 minute pentru a permite pasagerelor lăsate în Verești să ajungă la gara Suceava cu un autoturism și să se poată urca în trenul pentru care plătiseră biletele.

În urma verificărilor interne efectuate de companie, CFR Călători a decis sancționarea mecanicului prin reducerea salariului de bază cu 5% pentru o perioadă de o lună.

Traseul în instanță. De la avertisment la menținerea sancțiunii financiare

Considerând sancțiunea nedreaptă, mecanicul s-a adresat Tribunalului Suceava. El s-a apărat explicând că plecarea s-a produs cu doar câteva secunde mai devreme și a aruncat responsabilitatea asupra personalului din tren, susținând că șeful de tren îi dăduse semnalul de pornire, iar însoțitorul vagonului cușetă nu se mai afla pe peron. Aceasta este procesura standard când se dă semnalul de plecare. Controlorii de bilete transmit semnalul șefului de tren, care la rândul său dă mecanicului semnal de plecare. În primă instanță, Tribunalul i-a dat câștig de cauză mecanicului de locomotivă, înlocuind penalizarea salarială cu un simplu avertisment scris și obligând CFR Călători să îi restituie banii reținuți, plus 1.000 de lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Operatorul de stat nu a renunțat și a formulat apel la Curtea de Apel Suceava, aducând argumente legate de siguranța feroviară. Reprezentanții CFR au explicat judecătorilor că pasagerele nu ajunseseră târziu la tren, ci se aflau pe peron și chiar încercau să urce în momentul în care vagoanele s-au pus în mișcare. Mai mult, angajatorul a atras atenția asupra riscului de accidentare ridicat: pasagera nevăzătoare ar fi putut fi surprinsă pe scara vagonului, riscând să se dezechilibreze și să ajungă sub roțile trenului.

După analiza circumstanțelor, magistrații Curții de Apel au concluzionat că mecanicul a dat dovadă de neglijență în serviciu, nu s-a asigurat că toți călătorii au finalizat îmbarcarea și nu a respectat timpul de staționare. În consecință, instanța a admis apelul companiei de stat, a anulat hotărârea Tribunalului și a menținut definitiv decizia inițială a CFR Călători de a reduce cu 5% salariul mecanicului.

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