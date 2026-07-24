Tren cu aproximativ 200 de pasageri, lovit de o autocisternă în Bacău. Vehiculul a luat foc după impact

Clipe de panică pentru aproximativ 200 de pasageri. Un tren InterRegio care circula spre Constanța a intrat în coliziune cu o autocisternă încărcată cu ciment.

Madalina Bahrim
Tren cu aproximativ 200 de pasageri, lovit de o autocisternă în Bacău. Vehiculul a luat foc după impact

Sursă foto: news.ro

Clipe de panică pentru aproximativ 200 de pasageri. Un tren InterRegio care circula spre Constanța a intrat în coliziune cu o autocisternă încărcată cu ciment.

Momente de panică pentru aproximativ 200 de pasageri aflați într-un tren InterRegio care circula spre Constanța. Garnitura a intrat, joi seară, în coliziune cu o autocisternă încărcată cu ciment la o trecere la nivel cu calea ferată din județul Bacău, iar în urma impactului camionul a fost cuprins de flăcări. Din fericire, toți călătorii au reușit să se evacueze înainte ca incendiul să se extindă, iar până la acest moment nu au fost raportate victime, potrivit informațiilor transmise de News.ro.

Accidentul s-a produs în jurul orei 22:00, între stațiile Săcueni Roman și Galbeni, pe raza comunei Filipești. Trenul IR 1952, operat de CFR Călători și aflat pe ruta Suceava – Constanța, a lovit autocisterna la trecerea la nivel cu calea ferată.

Autocisterna a ars complet după impact

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău a intervenit de urgență pentru stingerea incendiului izbucnit imediat după coliziune.

Potrivit pompierilor, focul s-a manifestat generalizat la cabina autocisternei, care a ars în totalitate. Deși incendiul a fost lichidat, căldura degajată a afectat și două vagoane ale trenului.

În garnitură se aflau aproximativ 200 de persoane, care s-au autoevacuat în siguranță până la sosirea echipajelor de intervenție.

„Din primele informații, nu sunt raportate victime. Incendiul a fost lichidat. Cabina autocisternei a ars în totalitate, iar două vagoane ale trenului au fost afectate de căldura degajată”, au transmis reprezentanții ISU Bacău, citați de News.ro.

Circulația feroviară a fost afectată după ruperea liniei de contact

În urma accidentului, a fost avariată și linia de contact de pe firul II, instalația care alimentează cu energie locomotivele electrice.

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a precizat că trecerea la nivel unde s-a produs accidentul este dotată cu instalație de semnalizare automată pentru avertizarea participanților la trafic.

Potrivit companiei, avaria produsă la infrastructura feroviară este una importantă și necesită intervenții tehnice complexe. Două drezine au fost trimise din Bacău și Roman pentru remedierea instalațiilor, iar specialiștii CFR evaluează amploarea pagubelor.

Trenul își va continua drumul după finalizarea verificărilor

O locomotivă CFR urmează să preia garnitura de tren, iar cele două vagoane afectate vor fi retrase din compunere.

După încheierea cercetărilor și efectuarea verificărilor de siguranță, trenul își va putea relua deplasarea spre Constanța.

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat existența unor victime, iar cauzele producerii accidentului și împrejurările în care autocisterna a ajuns în calea trenului vor fi stabilite în urma anchetei care urmează să fie desfășurată, potrivit News.ro.

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2 comentarii

  1. majoritatea au diplome pe la Balti, Targoviste, Herculane, la ce te poti astepta? Doar ce vazurati un director general-strungar, ca maine vedeti si o modista, inginer-sef la reactorul de la Cernavoda!
    Dam sute de milioane pe modernizari aiurea, in loc sa gandim o strategie de reparatii pe etape. Bai, se fura in tara asta, mai rau ca in Africa!

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