Șofer băut oprit în trafic de doi polițiști aflați în timpul liber după un accident pe o stradă din Constanța

Cursă haotică întreruptă la timp de polițiști în civil

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, evenimentul a avut loc miercuri seara. Din primele cercetări efectuate la fața locului a reieșit că un bărbat în vârstă de 66 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a acroșat o altă mașină aflată în mers. În loc să oprească imediat pentru a constata pagubele materiale și a respecta legislația în vigoare, șoferul și-a continuat drumul. Acesta a început să circule extrem de periculos, trecând necontrolat și în zigzag de pe o bandă pe alta, cu riscul iminent de a provoca un carambol.

Din fericire, scena a fost observată de cei doi polițiști constănțeni aflați în timpul liber. Fără să stea pe gânduri, demonstrând că datoria față de siguranța publică nu se termină la finalul programului de lucru, aceștia au reacționat imediat. Au acționat rapid și au reușit să blocheze autoturismul la scurt timp după primul impact, prevenind astfel o posibilă tragedie pe străzile orașului, scrie news.ro.

Dosar penal și probe biologice obligatorii la spital

Odată oprit și scos din trafic, starea vizibilă a conducătorului auto a impus solicitarea colegilor aflați în tură pentru testarea sa cu aparatul etilotest. Rezultatul indicat a fost unul îngrijorător, aparatul afișând o concentrație de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare care atrage automat răspunderea penală.

În urma acestei constatări, bărbatul a fost escortat imediat la cea mai apropiată unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice. Această procedură este obligatorie conform legii pentru stabilirea cu exactitate a nivelului de alcoolemie în sânge, probă care va cântări decisiv în instanță. Polițiștii au deschis un dosar penal pe numele șoferului de 66 de ani pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, iar cercetările continuă pentru a stabili toate circumstanțele producerii acestui eveniment rutier nefericit.

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