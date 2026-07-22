Mesaj viral pe internet al unei șefe de serie din cadrul UMF Iași, despre lipsa condițiilor de studiu VIDEO

Claudia Ciobanu și-a început discursul aducând mulțumiri părinților și familiei. Dar și prietenilor pe care i-a avut alături în timpul facultății.

Mai mult, aceasta a precizat că sprijinul pe care îl aștepta din partea conducerii facultății a fost de multe ori sub așteptări.

„Mă adresez acum conducerii facultății și să trag un semnal de alarmă. Înțeleg că nu totul depinde de dumneavoastră. Dar haideți să facem lucrurile să meargă. Și să fie bine pentru toată lumea„ a spus Claudia în timpul ceremoniei de absolvire.

UMF Iași, critici despre condițiile de studiu

În continuarea discursului său, tânăra a atras atenția cu privire la condițiile în care sunt nevoiți să studieze tinerii care au ales facultățile Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

Ea reclamă lipsa pregătirii practice, dar și condițiile precare din amfiteatrele în care se desfășoară cursurile.

„Studenții nu au nevoie de ore întregi de cursuri citite de pe slide-uri. Putem face asta și singuri. Nu este în regulă să stăm cu orele să sprijinim pereții spitalelor. Fără să ne bage nimeni în seamă. Asta nu este medicină. Nu este normal ca jumătate dintre noi să plătească taxă și să stăm în amfiteatre care aproape cad peste noi” a rostit Claudia Ciobanu în fața tuturor celor prezenți la ceremonia de absolvire a UMF Iași.

„Vreau să trag un semnal de alarmă”

Tânăra speră într-o îmbunătățire a condițiilor de studiu, odată ce va fi deschisă Facultatea de Științe ale Sănătății, care va funcționa în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

„Sper din tot sufletul ca o dată cu înființarea noii facultăți, cea de Științele Sănătății, lucrurile să fie mult mai bune pentru specializarea Asistență Medicală. Sper ca viitori șefi de promoție care vor sta în locul meu să spună cu mândrie că au absolvit această facultate și că se simt pregătiți să intre în câmpul muncii. Pentru că, din păcate, majoritatea dintre noi nu putem face asta” a mai spus tânăra.