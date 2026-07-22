Mesaj viral pe internet al unei șefe de serie din cadrul UMF Iași, despre lipsa condițiilor de studiu VIDEO

Claudia Ciobanu și-a început discursul aducând mulțumiri părinților și familiei. Dar și prietenilor pe care i-a avut alături în timpul facultății.
Mai mult, aceasta a precizat că sprijinul pe care îl aștepta din partea conducerii facultății a fost de multe ori sub așteptări.
„Mă adresez acum conducerii facultății și să trag un semnal de alarmă. Înțeleg că nu totul depinde de dumneavoastră. Dar haideți să facem lucrurile să meargă. Și să fie bine pentru toată lumea„ a spus Claudia în timpul ceremoniei de absolvire.
UMF Iași, critici despre condițiile de studiu
În continuarea discursului său, tânăra a atras atenția cu privire la condițiile în care sunt nevoiți să studieze tinerii care au ales facultățile Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.
Ea reclamă lipsa pregătirii practice, dar și condițiile precare din amfiteatrele în care se desfășoară cursurile.
„Studenții nu au nevoie de ore întregi de cursuri citite de pe slide-uri. Putem face asta și singuri. Nu este în regulă să stăm cu orele să sprijinim pereții spitalelor. Fără să ne bage nimeni în seamă. Asta nu este medicină. Nu este normal ca jumătate dintre noi să plătească taxă și să stăm în amfiteatre care aproape cad peste noi” a rostit Claudia Ciobanu în fața tuturor celor prezenți la ceremonia de absolvire a UMF Iași.
„Vreau să trag un semnal de alarmă”
Tânăra speră într-o îmbunătățire a condițiilor de studiu, odată ce va fi deschisă Facultatea de Științe ale Sănătății, care va funcționa în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.
„Sper din tot sufletul ca o dată cu înființarea noii facultăți, cea de Științele Sănătății, lucrurile să fie mult mai bune pentru specializarea Asistență Medicală. Sper ca viitori șefi de promoție care vor sta în locul meu să spună cu mândrie că au absolvit această facultate și că se simt pregătiți să intre în câmpul muncii. Pentru că, din păcate, majoritatea dintre noi nu putem face asta” a mai spus tânăra.
8 comentarii
Ce-i aia „șefă de serie”?
Ei, lasati domnisoara ca va scoateti din spagi cand intrati in paine.
Domnita intelege ca ceva nu este in regula, nu stie exact ce. Pentru lamurire, scoala, facultatea nu mai este despre elevi, studenti sau profesori, a ajuns jucaria unora care fac multi bani renovand si reabilitand si fac asta cu ajutorul personalului auxiliar. Profesorii, studentii nu au nici un cuvant de spus in nici o achizitie. In justitie se mai cere un aviz, pozitiv sau negativ. In invatamant fac auxiliarii si smecherii ce vor si mai sunt unii profesori deprofesonalizati care nu mai stiu materia, dar se invart in tot felul de functii de conducere si le fac jocul smecherilor
Realitatea este ca Umf Iasi este o mizerie Si-au bagat toate neamurile asistenti universitari La Familia si acum sa se ocupe altii de studentii lor
(editat)rector Scripcariu un (editat)isi pregateste cu grija urmasul tov Nistor, proaspatul decan al nou infiintatei universitati din cadrul Umf
Nu va duceti dupa fenta domnita nu critica corpul profesoral de c…f format din loaze ci conditii. Vechea marota a lui Scripcariu sa preia spitalele Sa aiba el tot Gunoiul
Cercetati pedigriul domnitei ca inca nu au ajuns sefi de promotie in Umf fara pedigris
Succes
Rusine domnisoara
nu te duci in strainate acolo se folosesc manechine si video nu disectie pe…pt a invata cu adevarat anatomie, aaaa…aici a fost pe gratis si abia astepti un contract gras dupa ce Romania a cheltuit mii sai zeci de mii de euro pt pregatirea ta…asta este mare mizerie care se dezvolta in Romania…daca eram in comunism atunci era persecutie, acum e conditii proaste de studiu…te-am trimis eu la facultate…? du-te unde vei vedea cu ochii, dar nu uita ca ai de platit miilor de romani nevoiasi din taxele si impozitele care te-au ajutat sa studiezi…statul a luat de la gura multora ca tu sa critici facultatea care te admis de la BUGET…GRATIS…
statul a luat de la gura altora , asa e da macar ea munceste si invata, specialii si politicienii care sug spaciale de la 50 de ani si salarii babane tot de la gura altora fac ceva?
La facultățile din România se citește de pe slide-uri?! Se face dictare, ca acum 40 de ani, schimbăndu-se doar suportul de hârtie în electronic?! Pentru asta să-i dai profesorului sau conferențiarului 20.000 lei brut?
Daca nu faceti voluntariat macar o luna din vacante in spitale,pe perioada studiilor si pe post de infirmiere,brancardieri,asistenti,asistente,nu veti fi medici adevarati