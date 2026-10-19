Misiune de salvare, în premieră, pe frontul din Ucraina. Soldat rănit, evacuat cu ajutorul unei drone

Este prima misiune de salvare de acest gen, anunță Compania de Sisteme Terestre fără Pilot a Brigăzii Separate 92 de Asalt a Ucrainei.

Mihai Dima
Misiune de salvare, în premieră, pe frontul din Ucraina. Soldat rănit, evacuat cu ajutorul unei drone

Soldatul rănit a fost evacuat de pe front cu o dronă cu șase motoare FOTO Captură video/ The Kyiv Independent

Este prima misiune de salvare de acest gen, anunță Compania de Sisteme Terestre fără Pilot a Brigăzii Separate 92 de Asalt a Ucrainei.

Potrivit The Kyiv Independent, acesta se afla „sub amenințarea constantă a morții”.

Motivul pentru care s-a folosit drona aeriană este reprezentat de faptul că terenul era minat, iar sute de drone rusești survolau zona.

Echipa de salvare ar fi fost pusă în pericol dacă s-ar fi folosit un vehicul robotic terestru. Aceasta este modalitatea obișnuită prin care răniții sunt evacuați de pe front.

Soldat rănit, evacuat cu o dronă

Modelul de dronă folosit de trupele ucrainene în această misiune este un hexacopter. Este o dronă cu șase motoare și șase elice, Heavy Shot Ayudag-6.

Înainte de a fi extras din zona unde se afla, soldatul a fost dotat cu un echipament special cu carabiniere. Apoi, echipa de salvare a trimis drona dotată cu un troliu.

Pe baza ghidajului oferit de colegii săi, soldatul a reușit să se fixeze în sistemul de prindere al dronei. Astfel, a fost marcată misiunea „fără precedent”, după cum anunță sursa citată.

Transportat de urgență la spital

Aparatul de zbor l-a transportat pe soldat într-o zonă mai sigură. El a primit sprijin din partea colegilor, apoi a fost dus către o unitate medicală.

Misiunea, arată sursa citată, a durat mai bine de o oră, fiind necesară parcurgerea unei distanțe de peste 62 de kilometri.

„O operațiune extrem de complexă, dar una de succes. Este un eveniment istoric”, potrivit unui oficial al Brigăzii 92 implicat în această operațiune, mai arată The Kyiv Independent.

O misiune de salvare complicată

Pentru armata ucraineană, misiunea a presupus numeroase riscuri, deoarece implică o monitorizare atentă a spațiului aerian și protecție împotriva dispozitivelor care ar putea bruia dronele.

În prezent, soldatul primește tratamentul necesar, iar viața sa este în afara oricărui pericol.

„Aceasta marchează următoarea etapă în evacuarea răniților, etapă la care vom ajunge cu toții, mai devreme sau mai târziu. Acum începe munca serioasă și sistematică pentru a ne asigura că astfel de misiuni au loc în mod regulat”, a mai adăugat oficialul ucrainean, citat de sursă.

Pavlo Feldblium, cofondatorul Gurzuf Defense, a avertizat că evacuarea aeriană nu trebuie tratată ca o practică de rutină, invocând riscurile la care sunt expuși soldații răniți în timpul zborului. Fiecare misiune ar trebui planificată individual, în funcție de circumstanțele și locația specifică.

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