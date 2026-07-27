Parlamentari ruși declară că Moscova va cere despăgubiri de la țările din Europa pentru daunele provocate de războiul din Ucraina. Alexei Cepa, prim-vicepreședintele Comisiei pentru afaceri internaționale a Dumei de Stat, a declarat pentru publicația rusă Lenta.ru că țările europene trebuie să plătească pentru ”contribuția lor la conflict”.

”Desigur, vom investi și noi foarte mult. Inclusiv, bineînțeles, vom cere banii noștri furați, iar totul ne va fi returnat. Vom solicita despăgubiri de la Europa, această chestiune va fi ridicată în mod constant. Sunt absolut sigur că avem forța necesară pentru a obliga Europa să facă acest lucru”, a declarat Cepa, pe 26 iulie.

Oficial din Donețkul anexat: Europa să suporte costurile

Anterior, Alexander Voloșin, reprezentant din autoproclamata Republică Populară Donețk în Consiliul Federației Ruse (Senatul Rusiei), a declarat că Kievul nu va putea plăti Rusiei despăgubiri pentru daunele provocate de Forțele Armate ale Ucrainei în regiunile Donbas, Novorossia și în zona de frontieră. În opinia sa, țările occidentale ar trebui să plătească. Pagubele produse de armata ucraineana in regiunile anexate ilegal de Rusia este estimate la Moscova la circa 13 miliarde de dolari.

Republica Populară Donețk și-a declarat independenta după un referendum ilegal organizat în mai 2014. În septembrie 2022, după invazia rusă în Ucraina, a avut loc un nou referendum, pentru anexarea de către Federația Rusă, oficializată la finalul acelei luni. Au fost anexate patru oblasturi ucrainene: Donețk, Herson, Lugansk și Zaporoje. Crimeea a fost anexată în martie 2014.

Rusia acuză Europa că este responsabilă pentru război

”Această povară trebuie suportată de țările care au sprijinit escaladarea conflictului, au finanțat mașina de război a Kievului și au respins în mod constant orice încercare de soluționare pașnică”, a declarat Voloșin. ”Dacă guvernele occidentale au găsit sute de miliarde pentru furnizarea de arme, trebuie să înțeleagă că, mai devreme sau mai târziu, vor trebui să plătească și pentru orașele, școlile și spitalele distruse. Este o chestiune de responsabilitate politică pentru declanșarea unui război agresiv și uciderea cetățenilor noștri”.

Kremlin: în spatele Kievului sunt Berlinul, Parisul, Haga, Oslo și SUA

Kremlinul acuză NATO pentru amploarea războiului din Ucraina, susținând că sprijinul occidental a transformat ceea ce Rusia numește ”operațiune militară specială” într-un conflict de proporții mult mai mari. Potrivit Kyiv Post, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că, fără ajutorul NATO, războiul nu ar fi ajuns la dimensiunea actuală: ”În spatele Kievului se află Berlinul, Parisul, Haga, Oslo și, din păcate, Washingtonul”.

Potrivit Institutului Kiel pentru Economia Mondială, ajutorul occidental pentru Ucraina a depășit 384 de miliarde de euro de la începutul invaziei ruse în 2022, incluzând sprijin financiar, militar și umanitar. Statele occidentale oferă, de asemenea, informații de intelligence Kievului. Conform Centrului pentru Studii Strategice si Internationale de la Washington, pierderile ruse pe front ar fi ajuns la 1,4 milioane de persoane, dintre care aproximativ 450.000 de morți.