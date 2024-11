Un gigant turcesc extrage masiv din Marea Neagră

Nava Abdülhamid Han a început prima sa operațiune de foraj la sonda Amasra-4 din Marea Neagră ca parte a eforturilor de a stimula producția de gaze naturale, a anunțat ministrul Energiei din Turcia, Alparslan Bayraktar, citat de Nava Abdülhamid Han a început prima sa operațiune de foraj la sonda Amasra-4 din Marea Neagră ca parte a eforturilor de a stimula producția de gaze naturale, a anunțat ministrul Energiei din Turcia, Alparslan Bayraktar, citat de Hurryet.

Activitățile de foraj ale navei Abdülhamid Han vor dura aproximativ 30 de zile și vor contribui la aducerea producției zilnice de gaze a Turciei până la aproape 10 milioane de metri cubi zilnic, în câteva luni. În prezent, producția zilnică de gaze naturale a Turciei este de 8 milioane de metri cubi, din care producția din Marea Neagră este de aproximativ 7 milioane de metri cubi pe zi.

Acestea pot părea cifre mici, neimpresionante, dacă luăm în considerare că România are o producție zilnică de 24 de milioane metri cubi, adică de trei ori mai mare ca a Turciei, în condițiile în care are o populație de cinci ori mai mică. Cu toate acestea, în 2020, când a început exploatarea resursei Mării Negre, Turcia avea nici 2 milioane mc producție zilnică, iar România avea tot circa 24 de milioane mc. Turcii și-au crescut de patru ori producția, noi am rămas pe loc. Mai mult, planurile turcilor sunt de a depăși 20 de milioane de metri cubi, până în 2026, mare parte venind din Marea Neagră. Există voci care spun că punga de gaze din Marea Neagră este aceeași, așa că, până începem noi extracția în perimetrul Neptun Deep, din 2027, este posbil ca turcii să fi extras deja din această pungă.

„Gazele naturale pentru consumul a 2,8 milioane de gospodării sunt produse acum în Marea Neagră. Există o producție mică în regiunea Tracia, de aproximativ 1-1,5 milioane de metri cubi. În prezent, producem 8 milioane de metri cubi de gaze naturale pe zi”, a declarat Bayraktar.

Gazele naturale joacă un rol crucial în strategia energetică a Turciei. Descoperirea unor rezerve semnificative de gaze în Marea Neagră în 2020 a reprezentat o schimbare radicală pentru țară.

Turcia desfășoară activități de explorare a petrolului și gazelor naturale, iar activitățile de producție continuă în interiorul țării și în străinătate, cu scopul de a reduce dependența de energia importată. Cele mai mari cantități din import vin din Rusia.