Un imperiu pe ruinele națiunilor

Congresul PPE se desfășoară la București. Toate celelalte capitale unde politica popularilor europeni conduși de Ursula von der Leynen este aspru sancționată s-au ferit să pună ștăbimea bruxeleză față în față cu protestele dure ale străzii. Ceea ce pentru Paris, Berlin, Madrid, Roma sau Varșovia ar fi fost o jignire adusă celor care suferă de pe urma politicilor impuse de PPE, la București pare să fie un prilej de emfază și mândrie.

Cireașa de pe tortul sindrofiei organizate de PNL o va reprezenta desemnarea Ursulei drept candidată la un al doilea mandat de președinte al Comisiei Europene. Decizia se va lua prin votul viitorilor europarlamentari. Așa se explică bătălia actualului leadership european de a stopa prin toate mijloacele ascensiunea forțelor suveraniste în structurile puterii suprastatale de la Bruxelles.

Popularii care conduc Europa de cinci ani mai au o treabă de terminat. Teorii mai mult sau mai puțin ale conspirației susțin că misiunea esențială a Ursulei pentru viitorul mandat este desăvârșirea operei de prăbușire economică, morală și socială a Europei, schilodirea tratatelor fondatoare și întărirea supremației economice americane pe continent.

În 1990 ponderea UE în economia globală era 23,42%. Astăzi a ajuns la 14,55% și, conform aprecierilor FMI, va continua să scadă spre 13,65% în 2028, dacă se păstrează actuala tendință.

BILANȚUL CE: AFACEREA VACCINURILOR, ENERGIA CEA MAI SCUMPĂ DIN LUME ȘI TERORISMUL CLIMATIC

Orice bilanț al primului mandat von der Leynen la șefia CE ar trebui să includă explicații la cel puțin trei lucruri: contractele pentru vaccinul anticovit, efectele pentru industria UE ale sancțiunilor energetice date Rusiei și rațiunile „Green Deal”-ului gestionat de Frans Timmermans.

Marea lovitură dată de actuala președintă a CE prin contractele secrete de vânzare a vaccinului anti-covid a fost un început brutal al îngenuncherii europenilor. Dacă secretizarea unui contract față de cetățenii care trebuie doar să-l plătească fără să știe condițiile nu este o atitudine antidemocratică și antieuropeană, atunci nimic nu mai e astfel…Statele membre au fost obligate să înghită supra-doze contractuale în cantități imense, cu obligații de plată care le aduc acum în pragul asfixierii financiare. Se știu cine sunt marii profitori ai acestei afaceri de proporții colosale. Bill Gates afirma că a reușit cea mai profitabilă investiție a vieții sale. Cu numai 10 miliarde dolari investiți în afacerea vaccinurilor el a câștigat 200 de miliarde, adică o rată a profitului de 2000 la sută! Onorabilul dr. Fauci s-a retras cu discreție la pensie. Mai bine zis, a fost „extras”, cum s-ar spune într-un anumit jargon.

În al doilea rând, osârdia cu care Ursula tot imaginează și decide valuri-valuri de sancțiuni împotriva Rusiei a avut ca principal efect nu iluzoria ruinare a Rusiei, ci mai degrabă ruinarea industriei europene, scumpirea energiei pentru europeni și umflarea conturilor firmelor americane de gaz lichefiat.

Prețul mediu pe care îl plătesc firmele europene pentru electricitate este de două ori și jumătate mai mare decât cel plătit de competitorii lor din SUA și China! Actualul mandat al Ursula a reușit să impună frigul în casele unora care au intrat în UE tocmai ca să fugă de frigul din perioada comunistă.

În al treilea rând, „terorismul climatic” cum este numită încăpățânarea Ursulei de a face ea „un continent mai curat” nu reprezintă decât un mijloc parșiv de realizare accelerată a dezindustrializării Europei.

Absurditatea acestui proiect numit „Green Deal”, ticluit de fostul prim-vicepreședinte al CE, Frans Timmermans, și lansat în 2019 este evidentă. UE contribuie la emisiile globale de bioxid de carbon cu 6,7%. Și dacă am admite că le-ar reduce la zero, asta ar însemna că cerul de deasupra UE ar rămâne curat? A descoperit Timmermans vreo lege a circuitului aerului în stratosferă? Din surse publice rezultă că dl. Timmermans are pregătire de agent secret, fiind instruit în interogarea prizonierilor ruși. Dar poate că SNSPA condus de băgărețul rector Remus Pricopie – care este și rector la Academia de Științe ale Securității (!) – l-a făcut doctor honoris causa pentru vreo asemenea descoperire demnă de premiul Nobel…



BIROCRAȚIA COPACILOR PE ROTILE

Profesorul Petrișor Peiu a publicat nu demult o analiză sugestivă asupra stării Uniunii Europene la sfârșitul actualului mandat al Ursulei van der Leynen ( https://www.qmagazine.ro/unde-a-gresit-europa-drama-caderii-cifrele-comparative-cu-sua-si-china/). Pentru cei interesați să afle cum stăm în realitate cu „visul european”, studiul respectiv ar fi o lectură potrivită.

„După doar 4 ani de isterie climatică s-a ajuns la idei care mai de care mai absurde, precum reducerea numărului de vaci din Olanda cu 30%, limitarea călătoriilor pentru cetățenii statelor membre, în funcție de amprenta de carbon, interzicerea centralelor de încălzire pe gaz, limitarea dreptului de a călători pe o rază de doar 15 minute și obligarea europenilor să stea în frig în propriile case și la locurile de muncă”, arată prof. Peiu.

Un site internațional de specialitate arăta că, pentru anul 2022, China este responsabilă pentru aproape 30% din aceste emisiile de gaze toxice, SUA de peste 11%, India de peste 7%, Rusia de 4,8% din emisii, iar UE de doar 6,7% din emisiile globale de astfel de gaze ( https://www.statista.com/statistics/500524/worldwide-annual-carbon-dioxide-emissions-by-select-country/). „Fiind responsabilă de doar a 16-a parte din emisiile de gaze toxice de pe planetă, UE are nebunia să creadă că poate salva planeta dacă Europa devine neutră climatic!”, arată profesorul Peiu.

Până la neutralitatea climatică decretată de Frans și Ursula ca fiind atinsă în anul 2050 mai e mult. Deocamdată, emisiile de gaze cu efect de seră cauzate de războiul din Ucraina echivalează cel puțin cu emisiile Olandei, reprezentând cam a 20-a parte din totalul emisiilor Uniunii. Candidata la președinția CE anunță obiective mărețe lipsite de realism doar pentru a epata în fața unei populații plictisite și sufocate de propaganda care sanctifică birocrația bruxeleză.

O birocrație formată din peste 60 000 de funcționari răspândiți prin palatele UE și care, sub domnia de cinci ani a Împărătesei Ursula, s-au autonomizat într-un fel de putere suprastatală, impunând statelor membre decizii care mai de care mai absurde.

Neavând obiectul muncii legat în vreun fel de cetățenii statelor membre, această adunătură de copaci pe rotile, fără rădăcini naționale inventează ce cred ei că e bine pentru supușii Imperiului. Iar „binele” ăsta îl resimțim cu toții: sub oblăduirea Comisiei conduse de Ursula, Europa înregistrează „o lipsă cronicizată a forței de muncă, o politică accelerată de dezindustrializare, o pregătire din ce în ce mai proastă a copiilor și a tinerilor în școli, o creștere insuportabilă a prețurilor la energie, care a ucis și ultima rămășiță de competitivitate, și o renunțare bruscă și irațională la resursele de materii prime și energetice din Rusia”, cum spune profesorul Peiu.

Pentru acest bine pe care ni-l fac, funcționarii Imperiului toacă giganticul buget pe care și-l stabilesc singuri, în valoare de aproximativ 1% din PIB-ul total al statelor membre. În 2022, bugetul funcționărimii bruxeleze a fost de 170 de miliarde de euro, cam 1,06% din PIB-ul total al statelor membre.

Leadership-ul european care umblă acum după voturi pe la București a impus un program aberant, de uniformizare forțată și de dispariție a identităților și statelor naționale pentru a construi un imperiu birocratic la Bruxelles. „Și toată miza acestui imperiu, constată profesorul Peiu, a devenit schimbarea stilului de viață occidental, uciderea turmelor de vaci, oprirea fabricilor, închiderea minelor și a combinatelor chimice, limitarea deplasărilor într-un spațiu pe care cu cinism îl declară înzestrat cu „libertatea de mișcare”.

Urmează mandatul al doilea.