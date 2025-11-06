Un nou proces în cazul morții lui Maradona

Procesul în cazul circumstanțelor morții lui Diego Maradona se va relua începând de anul viitor

De Florin Toader
Decizia de a relua procesul morții lui Diego Maradona a fost luată de un tribunal din San Isidro, provincia Buenos Aires. Prima procedură a fost anulată în luna mai a anului trecut, scrie News.ro

Procesul privind circumstanțele morții lui Diego Maradona va fi reluat de la zero. Decizia a fost anunțată miercuri de un tribunal din San Isidro, provincia Buenos Aires. Procesul va avea loc începând cu 17 martie 2026.

Vor fi judecați șapte profesioniști în domeniul sănătății pentru eventualele neglijențe medicale în îngrijirea lui Diego Maradona. Legenda fotbalului argentinian a murit la vârsta de 60 de ani, în timpul unei convalescențe postoperatorii.

Primul proces a fost declarat nul, după două luni și jumătate de audieri, în urma izbucnirii unui scandal. Unul dintre judecători a participat, fără știrea celorlalți, la pregătirea unui serial documentar despre proces.

Diego Maradona a încetat din viață la 60 de ani, pe 25 noiembrie 2020, în locuința sa din Tigre, Buenos Aires.

