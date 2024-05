Veste tristă pentru fanii lui Alcaraz

Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz, numărul 3 mondial, nu va participa la turneul ATP Masters 1.000 de la Roma, din cauza durerii pe care o resimte la antebraţul drept, după ce a evoluat la Madrid, a anunţat, ibericul, vineri, pe reţelele de socializare, cu trei săptămâni înainte de Roland Garros.

”Am simţit durere, o jenă la braţ după ce am jucat la Madrid. Am efectuat examene medicale azi (vendredi) şi am un edem la muşchiul rotund pronator (muşchi al antebraţului, n. red.), consecinţă a recentei accidentări. Din nefericire, nu voi putea juca la Roma. Am nevoie de odihnă pentru a mă recupera şi pentru a putea juca fără durere”, a explicat Alcaraz, citat de AFP.

Carlos Alcaraz a fost eliminat în sferturile de finală la Madrid, miercuri, el revenind în competiţie în capitala Spaniei după o lună de pauză.

Turneul ATP Masters 1.000 de la Roma se va desfăşura în perioada 8-19 mai, iar cel de la Roland Garros va avea loc între 26 mai şi 9 iunie.