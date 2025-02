(VIDEO) Călin Georgescu, replică pentru televiziunile „soros1, soros3 și soros24”

Candidatul independent Călin Georgescu a declarat, într-un mesaj video postat pe rețelele de socializare, că protestul organizat sâmbătă nu a fost unul de amploare pentru că nici nua făcut o invitație la un protest. El spune că așa au anunțat „televiziunile soros1, soros3 și soros24”.

„Am văzut că în presa soroșistă învențiile sunt la ordinea zilei, și astfel se titrează că astăzi au fost puțini oameni, că nu a fost un mare protest, că a fost noapte în loc de zi, că a fost cald și nu frig, apă sau vin.

Eu nu am spus că azi va fi un protest de amploare, și nici nu am invitat la un protest. Asta au spus televiziunile Soroș 1, Soroș 3 și Soroș 24. Eu am spus că astăzi este momentul în care vom dovedi că într-o singură zi, simbolic, putem strânge semnăturile pentru a reconfirma unirea poporului nostru, și asta am făcut.

Fiecare om care a fost prezent astăzi în Piața Constituției a fost reprezentantul a minimum alți 100 de oameni. Fiecare a venit cu o medie de cel puțin 100 de semnături. Asta înseamnă că dacă în Piața Constituției am fost 2.000 de oameni, atunci înseamnă că avem 200.000 de semnături”, a spus Călin Georgescu.