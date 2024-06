(VIDEO) Moment ciudat cu Putin şi Kim Jong Un

Preşedintele rus Vladimir Putin şi liderul nord-coreean Kim Jong Un au început miercuri discuţiile lor bilaterale, după o ceremonie fastuoasă pe piaţa principală a capitalei Phenian, au transmis agenţiile de presă ruse, citate de Reuters şi AFP.

„Cortegiul preşedintelui rus, condus de limuzina Aurus în care se afla Putin, s-a deplasat pe piaţa Kim II Sung”, unde a fost întâmpinat de preşedintele nord-coreean, potrivit Interfax.

A existat și un moment de fâstâceală între Vladimir Putin și Kim Jong Un – Nu s-au putut înțelege imediat care să intre primul în limuzină.

⚡️North Korean President Kim Jong Un personally met President Putin in the airport.

Turns out it’s not so easy to decide which president gets in the car first🤭 pic.twitter.com/DLRGVRriiR

— 🇷🇺Russia is not Enemy (@RussiaIsntEnemy) June 18, 2024