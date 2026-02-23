Dezbaterea moțiunii nu a fost lipsită de scenarii și recuzită din partea opoziției. Înainte de începerea ședinței, grupul PACE a susținut-o declarație de presă în cadrul căreia au folosit o cutie de carton decorată cu fotografii cu Oana Țoiu. Aceștia au mai adus și un țoi, aluzie la numele ministrului.

„Astăzi ne-am rugat la Zâna Măseluță să ne-o aducă pe doamna Țoiu și iată ce am primit. Am primit o cutie cu răvașe și un țoi. Astăzi, în loc de doamna Țoiu vom avea un țoi la moțiunea simplă. Iar explicația este că este noua unitate de măsură a politicii externe românești”, a declarat Clement Sava, senator PACE.

„Oana Țoiu, ești o mincinoasă de cea mai joasă speță”

Ulterior, senatorii PACE au deschis cutia și au citit „răvașele” din interioriul ei. Printre ele se numărau mesaje precum „Prezență în Senat offline, activism înainte de diplomație”, „Consultare bifată pe hâtie și interes național optional”, „Diplomație cu haștag și responsabilități delegate”.

De asemenea, în timp ce Clara Volintiru prezenta punctul de vedere al Ministerului Afacerilor Externe, mai mulți parlamentari AUR au început să se plimbe prin sală în timp ce purtau afișe pe care scria „Dreptate pentru românii din Ucraina”. Anterior, la începutu ședinței, senatorii au ținut un moment de reculegere pentru victimele războiului din Ucraina.

Spiritele s-au încins și pe timpul dezbaterilor. Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a acuzat-o pe Oana Țoiu că minte în legătură cu trei chestiuni: când spune că opoziția a depus moțiunea să o împiedice să meargă la Bruxelles, când spune că prezența sa la Bruxelles era obligatorie și când „inventează și îmi pune mie cuvinte în gură”, a spus Petrișor Peiu.

„Oana Țoiu, ești o mincinoasă de cea mai joasă speță”, a completat senatorul AUR.

„Mergeți pe grupuri de gang bang”

Situația a devenit și mai tensionată în momentul în care Cristian Ghinea, senator USR, i-a acuzat pe trei senatori AUR că au cerut bani din bugetul Senatului „să meargă la o chermeză la Washington organizată de Anna Paulina Luna, prietena domnului George Simion, cea care a adus tortul în formă de Groenlanda pe care domnul Simion l-a tăiat”.

„Domnule Ghinea, vreau să vă aduc la cunoștință că eu sunt senator ales în circumscripția 43 diaspora. Asta înseamnă că deplasările pe care le faceți dumneavoastră și colegii dumneavoastră în teritoriu, în circumscripție, după lege mi se cuvin și mie în diaspora. Ați înțeles? Este lege.

Chermezele cu care sunteți dumneavoastră obișnuiți nu au de a face cu partidul AUR. Eu nu știu ce faceți dumneavoastră în deplasările externe, că știu că mergeți pe grupuri de gang bang”, a fost replica lui Ștefan Geamănu, unul dintre senatorii AUR care au solicitat bani.

Scrisoarea lui Țoiu pentru senatori

Amintim că Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a anunțat Senatul că nu va participa luni la dezbaterea și votul moțiunii simple. Aceasta și-a motivat absența prin faptul că are programate mai multe evenimente la nivel european la care trebuie să participe neapărat.

„Din perspectiva calendarului și agendei decizionale de la nivel UE, în perioada 23-24 februarie 2026 sunt programate la Bruxelles atât reuniunea Consiliului Afaceri Externe/CAE, cât și reuniunea Consiliului Afaceri Generale/CAG, la care asigurarea reprezentării României, la nivel de ministru al afacerilor externe, este imperios necesară, având în vedere relevanța deosebită pentru România, din perspectiva promovării obiectivelor de politică externă, a acestor reuniuni”, a transmis Oana Țoiu.

În scrisoare, Oana Țoiu a și respins acuzațiile opoziției referitoare la Acordul UE-Mercosur, dar și în ceea ce privește opiniile acesteia despre administrația de la Casa Albă.

Scrisoarea poate fi citită AICI.