(VIDEO) Studenta care a înfruntat regimul din Iran

O studentă iraniană s-a dezbrăcat în semn de protest faţă de hărţuirea de către miliţiile Gardienilor Revoluţiei. Fata a fost arestată la Teheran. Tânăra este studentă la Universitatea Azad din Teheran şi era hărţuită de membri ai miliţiei Basidj.

În semn de protest, ea s-a dezbrăcat în faţa universităţii şi s-a plimbat pe străzi în lenjerie intimă

Iran’s authorities must immediately & unconditionally release the university student who was violently arrested on 2 Nov after she removed her clothes in protest against abusive enforcement of compulsory veiling by security officials at Tehran’s Islamic Azad University. 1/2 pic.twitter.com/lI1JXYsgtm

— Amnesty Iran (@AmnestyIran) November 2, 2024