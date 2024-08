(Video)”Zelensky a creat riscul unui război nuclear, fără a cere măcar acordul”

Gen(r) Silviu Predoiu, fost șef al SIE, spune că incursiunea Ucrainei pe teritoriul rusesc e un fapt de o gravitate extremă. Zelensky a creat riscul unui război nuclear cu cea mai bine dotată armată a lumii, implicînd toți aliații săi, fără a le cere măcar acordul, spune acesta.

”Ucraina a sesizat un moment de slăbiciune al aliaților. Respectiv o America prinsă într-o campanie electorală condusă de un președinte aflat într-un declin fizic și psihic cu un vice-președinte care habar nu are ce înseamnă politică externă, geopolitică și așa mai departe.

Un NATO în tranziție între un secretar general și celălalt secretar general.

În UE, la fel, schimbare de mandate cu o comisie nouă. Deci a surprins un moment de slăbiciune. Ce mi se pare mie, e părerea mea și mi-o asum, e foarte periculos și nu cred că sunt singurul care vede așa” ,a spus Predoiu la Canal 33.

”Ucraina a știut foarte bine ce face, mă refer la autorități. Și a spus așa: ne-am cam săturat să vă tot codiți, ”n-aveți voie să trageți în Rusia, n-aveți voie să loviți teritoriul rusesc, n-aveți voie să folosiți muniți. Știți ce? Am făcut-o. Am intrat în Rusia, nu numai că am intrat în Rusia: v-am arătat la televizor, am intrat cu tancurile voastre, cu tunurile voastre, cu mitralierele voastre, cu muniția voastră, cu echipamentul primit de la voi, căști. Toți sunteți deja acolo în Rusia. Hai să vedem ce faceți acum”.

Ori, așa ceva nu e în regulă.

Nu de asta îi ajuți, ca să te trezești că ești tu în conflict. Ei au tot interesul să atragă pe toată lumea. Îi sprijinim cu bună credință, înțelegînd că agresorul este Rusia. Dar ce au făcut ei este deja o forțare a mîinii.

Nu se atacă un stat nuclear de către o putere non-nucleară.

Ucraina a făcut-o.

Rusia e cea mai mare putere nucleară a lumii.

Șase mii și ceva de ogive nucleare. Și au asumat în numele lor riscul ca să se răspundă cu o încărcătură nucleară și l-au asumat și în numele nostru.

Ceea ce mi se pare foarte grav și mi se pare că tăcerea cancelariilor occidentale față de cele două evoluții, în Nord Stream și în Kursk, e destul de grăitoare pentru ce se întîmplă. Pacea este soluția”, a conchis Predoiu.