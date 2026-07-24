Zelenski vrea o mobilizare cu față umană, dar populația scade dramatic

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că așteaptă propuneri din partea noului comandant-șef al Forțelor Armate, Mihailo Drapatîi, privind o reorganizare a conducerii armatei, relatează Interfax Ucraina.

”Unitatea necondiționată este esențială. De aceea este importantă unitatea dintre Ministerul Apărării, conducerea militară a statului și militarii noștri. Va avea loc o reorganizare a conducerii armatei. Aștept propunerile noului comandant-șef”, a spus Zelenski, joi, la o conferință de presă susținută la Kiev alături de premierul.

Zelenski vrea schimbarea imaginii mobilizării

Unul dintre aspectele esențiale subliniate de Zelenski este recrutarea soldaților. Consolidarea apărării antiaeriene, reforma centrelor teritoriale de recrutare și schimbarea modului în care este percepută mobilizarea trebuie abordate împreună. „Problema protejării spațiului aerian, problema centrelor teritoriale de recrutare și problema unei mobilizări care să aibă, dacă îmi permiteți să spun așa, o imagine normală în ochii societății – toate acestea, până la încheierea războiului, vor trebui gestionate împreună, într-un parteneriat. Din păcate, un asemenea parteneriat nu a existat până acum”, a subliniat Zelenski.

Ucraina pierde populație într-un ritm alarmant

Pe de altă parte, Ucraina se confruntă cu o scădere accelerată a populației. Statisticile Ministerului ucrainean al Justiției arată că, în prima jumătate a anului 2026, în Ucraina s-au înregistrat 73.292 de nașteri și 259.853 de decese. Numărul mediu de nașteri pe lună este de 12.000, de aproape două ori mai mic decât înaintea începerii războiului.

Milioane de refugiați și o proabilitate tot mai redusă de întoarcere

Potrivit Reuters, la începutul acestui an, nu mai puțin de 5 milioane de ucraineni erau refugiați în Europa. În Polonia trăiesc 1,5 milioane de ucraineni. ”Nu cred că Europa sau alți susținători ai Ucrainei ar putea face investițiile financiare uriașe necesare pentru reconstrucția de după război […] care ar permite milioanelor de ucraineni să se întoarcă acasă”, a declarat pentru Responsible Statecraft Almut Rochowanski, cercetătoare la Quincy Institute, în SUA. ”Refugiații ucraineni ar trebui să știe că se întorc într-o țară cu locuințe funcționale, școli, spitale și venituri suficiente”, a spus Rochowanski.

Discrepanțe mari în estimările demografice

În 1991, în Ucraina locuiau aproximativ 52 de milioane de oameni. În luna mai 2026, ministrul ucrainean al Politicii Sociale, Denis Uliutin, a declarat că țara mai are în prezent doar aproximativ 22–25 de milioane de locuitori. spune că cifrele demografice reale sunt semnificativ mai mici decât prognozele și estimările prezentate anterior. ”Cred că este mai puțin. Este o catastrofă. Vorbim de 22–25 de milioane”, a declarat ministrul ucrainean al Politicii Sociale, Denis Uliutin.

Pe de altă parte, directoarea Institutului de Demografie și Cercetări Sociale al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei, Ella Libanova, are o estimare mai optimistă. Potrivit ei, în Ucraina locuiesc aproximativ 29 de milioane de persoane, față de circa 30 de milioane, cât se estima anul trecut.