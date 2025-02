A plouat cu surprize în Champions League

Cu excepția partidei în care s-au marcat tot atâtea goluri cât în celelalte trei disputate marți seară în returul play-off-ului, Benfica – AS Monaco 3-3 în Champions League, a plouat cu surprize.

Două echipe italiene considerate favorite certe vor sta de acum la televizor, iar la Munchen, canadianul Alphonso Davies a salvat Bayernul de la un adevărat cataclism în prelungirile timpului regulamentar!

Să încercăm o scurtă trecere în revistă a celor patru partide, cu momentele lor decisive. La Lisabona, a fost cel mai frumos meci dar și aici nu am fost deloc departe de a patra surpriză. După 1-0 în tur la Monte Carlo era greu de crezut că Monaco mai poate spera la ceva. Dar nu a fost așa. Oaspeții au fost de două ori în avantaj, la 2-1 și 3-2, situație în care am fi intrat în prelungiri și am fi putut face departajarea la loviturile de la punctul cu var.

La Milano echipa care poartă numele orașului pierduse cu 1-0 partida tur jucată la Rotterdam, pe o ploaie necontenită dar rămăsese chiar și așa mare favorită pentru a merge mai departe. A deschis scorul când abia începuse partida chiar prin fostul golgeter al olandezilor, Gimenez, dar mai departe nu a arătat mai nimic.

La 1-0, tocmai căpitanul Theo Hernandez, care avea deja galben, a încercat să obțină un penalty printr-un plonjon spectaculos în careu, dar s-a ales cu al doilea galben și implicit roșu. Totul s-a schimbat în folosul oaspeților, care au egalat la singura reluare pe poarta lui Milan. Fanii lui Milan cer excluderea din lot a tembelului de Theo Hernandez, care prin gestul lui de trișor de mahala a furat calificarea propriei echipe. În schimb, Feyenoord ajunge pentru prima dată în optimile Champions League la 55 de ani după ce a cucerit trofeul Cupei Campionilor Europeni!

O a doua echipă italiană ejectată absolut meritat este Atalanta, bătută tur-retur de belgienii din Veneția Nordului, de la Brugge. A fost mai rău decât în tur, scor 1-3, prima repriză un coșmar pentru gazde, care au luat cele trei goluri. Atalanta a încercat imposibilul după pauză. A marcat repede, apoi la fel de repede, în minutul 60 a ratat momentul decisiv, un penalty, prin Lookman iar veteranul din poarta lui Brugge, fost ani de zile la Liverpool, Simon Mignolet, a fost peste tot.

La Munchen, la o temperatură de minus 9 grade, stadionul a fost plin, fanii, după 2-1 în tur, la Glasgow, așteptând o tornadă în poarta lui Celtic. Au încrement la propriu și la figurat când Celtic a lovit pe contraatac în repriza a doua și dacă nu era canadianul Davies, care să egaleze cu un minut înainte de finalul timpului regulamentar s-ar fi mers în prelungiri și poate și mai departe, iar de la punctul cu var orice ar fi fost posibil. E clar că postul de antrenor la regina Bundesligii pare a fi o pălărie mult prea mare pentru antrenorul belgian Vincent Kompany.

În această seară, se joacă ultimele patru meciuri, PSG – Brest (3-0 în tur), Dortmund – Sporting Lisabona (3-0), PSV Eindhoven – Juventus (1-2, al treilea duel italian cu Țările de Jos) și meciul meciurilor, arbitrat de Istvan Kovacs, pe Santiago Bernabeu, Real Madrid – Manchester City. Antrenorul italian Carlo Ancelotti, de la Real Madrid, a declarat despre numirea lui Kovacs că în Champions League conduc partide numai cei mai buni arbitri și calitatea lor este foarte mare.