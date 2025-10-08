Acord semnat de România, un ”pas major pentru modernizarea armatei„

Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a semnat Acordul-cadru de cooperare între Guvernul României şi OCCAR, un pas important pentru consolidarea participării României la programele europene din domeniul apărării, informează MApN, într-un comunicat.

Viceprim-ministrul şi ministrul apărării naţionale, Ionuţ Moşteanu, s-a întâlnit miercuri, 8 octombrie, cu Joachim Sucker, directorul Organizaţiei pentru Cooperare Comună în Domeniul Armamentului (OCCAR).

Cu această ocazie, a fost semnat Acordul-cadru de cooperare între Guvernul României şi OCCAR, un pas important pentru consolidarea participării României la programele europene din domeniul apărării.

Acordul permite industriei de apărare româneşti să participe direct la programele OCCAR privind dezvoltarea, achiziţia şi întreţinerea echipamentelor militare moderne, contribuind astfel la modernizarea forţelor armate. Prin acest parteneriat, România va beneficia de proceduri mai eficiente, transparente şi mai puţin costisitoare pentru achiziţiile de apărare.

„Semnarea acestui acord este un pas major pentru modernizarea armatei, pentru integrarea mai profundă în sistemul european de apărare şi pentru sprijinirea industriei naţionale de profil. Ne oferă acces la cele mai noi tehnologii şi consolidează cooperarea cu partenerii europeni”, a declarat ministrul Ionuţ Moşteanu.

În cadrul discuţiilor, cei doi oficiali au analizat şi noi oportunităţi de colaborare între Ministerul Apărării Naţionale şi OCCAR, ministrul Moşteanu subliniind dorinţa României de a se implica activ în iniţiative internaţionale care promovează dezvoltarea şi securitatea durabilă.