Acord semnat de România, un ”pas major pentru modernizarea armatei„

Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a semnat Acordul-cadru de cooperare între Guvernul României şi OCCAR, un pas important pentru consolidarea participării României la programele europene din domeniul apărării, informează MApN, într-un comunicat.
Viceprim-ministrul şi ministrul apărării naţionale, Ionuţ Moşteanu, s-a întâlnit miercuri, 8 octombrie, cu Joachim Sucker, directorul Organizaţiei pentru Cooperare Comună în Domeniul Armamentului (OCCAR).
Cu această ocazie, a fost semnat Acordul-cadru de cooperare între Guvernul României şi OCCAR, un pas important pentru consolidarea participării României la programele europene din domeniul apărării.
Acordul permite industriei de apărare româneşti să participe direct la programele OCCAR privind dezvoltarea, achiziţia şi întreţinerea echipamentelor militare moderne, contribuind astfel la modernizarea forţelor armate. Prin acest parteneriat, România va beneficia de proceduri mai eficiente, transparente şi mai puţin costisitoare pentru achiziţiile de apărare.
„Semnarea acestui acord este un pas major pentru modernizarea armatei, pentru integrarea mai profundă în sistemul european de apărare şi pentru sprijinirea industriei naţionale de profil. Ne oferă acces la cele mai noi tehnologii şi consolidează cooperarea cu partenerii europeni”, a declarat ministrul Ionuţ Moşteanu.
În cadrul discuţiilor, cei doi oficiali au analizat şi noi oportunităţi de colaborare între Ministerul Apărării Naţionale şi OCCAR, ministrul Moşteanu subliniind dorinţa României de a se implica activ în iniţiative internaţionale care promovează dezvoltarea şi securitatea durabilă.
Bun , o semnarăţi şi p’asta domn’ Ministru aşa că acum …. „Pe cai că se filmează!”
Apropo , industria de apărare autohtonă ce câştigă ?
În rest , s’auzim numai de bine că de rău suntem sătui !
Cat le mai dam si alora?
Cit a fost comisionul Mostene ?
Concret…in afara de excursii pe banii statului pentru niste urechea berchea..ce înseamnă acest nou… Sifon de bani
Cum se traduce in investiții, bani, salarii, cercetare acest mirobolant acord
ESTI ILEGITIM! TOT CE SEMNEZI ESTE NUL! NU REPREZINTI ROMANIA, CI INTERESE ALE SERVICIILOR DE SPIONAJ STRAINE, CARE TE-AU ASEZAT IN FUNCTIE! CU CE TE SANTAJEAZA?
Limbaj de lemn, nimic concret… blablabla…
Se plateste „taxa” de numire pe modelul Ana Birchall?
Cine naiba, să nu zic d…….., este și OCCAR-ul ăsta. Bănuiesc că o nouă structură menită să mănânce banii proștilor, o variantă de Bechtel, care știm ce a făcut prin România. Pe la alții, ăia cu mai multe perechi de „ouă”, au făcut lucruri minunate, dar nu în România, mai ales că semnează unul Moșteanu, care n-a ținut o pușcă-n mână, darmite măcar un kalașnikov, nu mai vorbesc de alte acareturi.
astia de la usr sint pericol public… incepind cu madam cotcodac-bechtel adica asasini economici, cu toti cei care au fost la putere, plus pnrr, ordoanante bagate pe sest, legi aiurea si tradatoare…
incerc sa-mi imaginez ofiterii, aia care mai ceva fibra in ei, cum se uita la specimen…
alta hotie ,johanuss a fost bun profesor.tara trebuie falimentata.