Acuzat de legături cu Rusia, Andrea Pirlo nu va putea fi selecționerul Italiei

Giovanni Malago, preşedintele Federaţiei Italiene, a decis să respingă candidatura lui Andrea Pirlo pentru postul de selecţioner, susţinută de Paolo Maldini, noul director tehnic. Acesta din urmă, căruia i se garantase că va avea ultimul cuvânt în această chestiune, este pregătit să plece, potrivit News.ro.

După refuzul lui Pep Guardiola, candidatul care ar fi pus toată lumea de acord, Paolo Maldini, director tehnic al FIFC de două săptămâni, şi mâna sa dreaptă, Leonardo, l-au ales pe Andrea Pirlo pentru a conduce reconstrucţia echipei naţionale, absentă de la Cupa Mondială din 2014.

Cei trei au purtat discuţii, au căzut de acord asupra direcţiei de urmat şi a modului de colaborare, iar Pirlo nu mai avea decât să-şi rezilieze contractul de antrenor al echipei Dubai United pentru a semna cu Italia.

Andrea Pirlo este „brand ambasador” al unei companii de pariuri din Rusia

Numai că legăturile fostului mijlocaş internaţional cu Rusia s-au dovedit rapid a fi un obstacol serios.

Începând din octombrie anul trecut, Pirlo este, într-adevăr, „brand ambassador” al Fonbet, o companie rusă de pariuri, iar clasa politică italiană s-a implicat imediat: în contextul războiului din Ucraina, Pirlo şi contractul său cu Rusia nu puteau reprezenta naţionala italiană.

Giovanni Malago, ales luna trecută în funcţia de preşedinte al Federaţiei, s-a gândit câteva ore, duminică, înainte de a lua o decizie şi de a respinge candidatura lui Pirlo.

Acesta a anunţat oficial, duminică noapte, pe reţelele sociale, că nu va veni: „Am aflat că nu mai sunt candidat pentru postul de antrenor al echipei naţionale.”

Vestea nu a provocat doar dezamăgire, atât în rândurile Federaţiei, cât şi în rândul opiniei publice, unde unii nu împărtăşeau entuziasmul lui Maldini şi Leonardo faţă de Pirlo, ale cărui rezultate ca antrenor nu sunt dintre cele mai încurajatoare.

Chiar şi Malago are un candidat preferat, Roberto Mancini, dar nici el nu se bucură de consens, după demisia sa neaşteptată, în plină fază de calificare la Euro 2024, pentru a se alătura Arabiei Saudite.

Numele lui Antonio Conte va reveni în discuţie, inevitabil, deoarece fostul antrenor al echipei Napoli, liber de contract din iunie, a obţinut rezultate bune oriunde a activat. Dar ar putea el să colaboreze cu Maldini şi Leonardo? Şi acest duo, proaspăt numit şi deja discreditat, îşi poate continua misiunea? Maldini trebuie să discute cu Malago, iar o demisie nu este exclusă, scrie presa italiană.