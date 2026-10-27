Cosmin Marinescu: Politica monetară trebuie recalibrată pentru a evita decizii prociclice

Economistul Cosmin Marinescu susține că actualul context economic global și intern impune o reevaluare a modului în care este condusă politica monetară. De asemenea, el avertizează că abordările prea mecanice pot genera costuri economice importante pe termen lung. Într-o analiză publicată pe blogul său, acesta mai pledează pentru un recurs mai accentuat la fundamentele economice și pentru evitarea deciziilor prociclice.

Potrivit lui Marinescu, mandatul fundamental al băncilor centrale rămâne menținerea stabilității prețurilor, însă strategiile utilizate nu trebuie tratate ca formule imuabile. El argumentează că perioadele marcate de șocuri economice, tensiuni geopolitice, datorii publice ridicate și dezechilibre bugetare necesită o abordare mai flexibilă și mai prudentă din partea autorităților monetare.

Autorul analizei acordă o atenție specială perioadei recente din România, unde rata dobânzii de politică monetară a fost menținută la 6,5% timp de peste doi ani. Marinescu apreciază că această strategie nu trebuie interpretată drept lipsă de reacție, ci ca o decizie fundamentată pe evoluția inflației și pe riscurile existente în economie.

România se apropie de un „record european de politică monetară staționară”

În același timp, economistul observă că România se apropie de un „record european de politică monetară staționară”, într-un context complicat de măsurile de consolidare fiscală, șocurile energetice și efectele conflictelor geopolitice asupra economiei. El consideră că banca centrală a evitat astfel accentuarea caracterului prociclic al politicii monetare.

Marinescu analizează și eficiența strategiei de țintire a inflației adoptată de Banca Națională a României în 2005. Potrivit concluziilor sale, în cei 21 de ani de aplicare a acestui regim, inflația s-a aflat în intervalul țintit în doar șase ani, în timp ce în 12 ani s-a situat peste nivelul urmărit de banca centrală. Din acest motiv, el consideră necesară o evaluare obiectivă a rezultatelor și a modului în care strategia poate fi adaptată noilor realități economice.

„Problema nu este strategia de țintire a inflației în sine, ci tendința de a transforma un cadru de analiză într-un mecanism decizional aproape automat”, mai afirmă Cosmin Marinescu. Economistul pledează pentru decizii care să țină cont mai mult de fundamentele economiei și de schimbările structurale aflate în desfășurare.