Cutremur de 3,1 grade în România, marți dimineață. În ce zonă s-a produs seismul

Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 s-a produs marți dimineață, 27 octombrie, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. Seismul a fost înregistrat la ora 05:42, la o adâncime de 79,5 kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Cutremurul s-a produs înainte de răsărit, într-una dintre cele mai cunoscute zone seismice din România. Potrivit datelor seismologilor, mișcarea tectonică a avut loc la o adâncime de aproape 80 de kilometri, caracteristică activității seismice intermediare din regiunea Vrancea.

Seismul a fost localizat la o distanță de 48 de kilometri sud de Focșani, 69 de kilometri sud de Buzău, 62 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe și 75 de kilometri est de Brașov. De asemenea, cutremurul s-a produs la 98 de kilometri nord-est de Ploiești și la 95 de kilometri sud de Bacău.

18 cutremure în România de la începutul lunii octombrie

Activitatea seismică a continuat în România pe parcursul lunii octombrie. De la începutul lunii până în prezent, au fost înregistrate 18 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 4,8.

Cel mai puternic seism înregistrat în acest an a avut magnitudinea de 4,8 și s-a produs pe 19 octombrie, în județul Buzău. Cutremurul a avut loc în zona seismică Vrancea și a fost cel mai important eveniment seismic înregistrat în România în 2026, conform informațiilor publicate anterior de presa națională.

Zona Vrancea este recunoscută pentru cutremurele care se produc la adâncimi intermediare și care, în cazul unor magnitudini mai mari, pot fi resimțite pe suprafețe extinse ale țării. Efectele unui seism depind de mai mulți factori, printre care magnitudinea, adâncimea la care se produce și distanța față de zonele locuite.

Un alt cutremur a avut loc în luna octombrie

Un cutremur cu magnitudinea de 4,9 s-a produs luni, 19 octombrie, la ora 11:52, în apropiere de Râmnicu Sărat. Seismul a avut loc la o adâncime de aproximativ 130 de kilometri, iar epicentrul a fost localizat la 13 kilometri de oraș.

Cutremurul a fost resimțit în trei țări

Potrivit informațiilor preliminare, seismul a fost resimțit în România, Republica Moldova și Ucraina. Magnitudinea cutremurului ar putea fi revizuită în urma analizării datelor seismice.