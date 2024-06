Adevărata problemă a lui Ciolacu

PNL are un scor mai bun în alegeri decât arătau sondajele. Sigur pe poziția dominantă din coaliție, premierul a ținut să arate imediat după anunțarea rezultatelor că „PSD a câștigat alegerile cu o diferență de 10% față de PNL”.

”PSD-PNL a câștigat europarlamentarele cu peste 50%”, ceea ce demonstrează că guvernul e unul legitim, a mai arătat Ciolacu, iar în ceea ce o privește pe Gabriela Firea, lucrurile s-au tranșat, pleacă, va fi europarlamentar. În politică se mai și pierde, asta e democrația, a arătat Ciolacu, deși a admis că decizia întârziată din coaliție a dus la acest rezultat, iar Burduja… ”am văzut și campania dlui Burduja, care a atacat-o pe dna Firea”.

Marcel Ciolacu a reiterat stabilitatea politică, în timp Nicolae Ciucă a lăudat rezultatul PNL invocând sondaje ”istorice”, care indicau un partid cu o popularitate în scădere și evocând cele 16-17 procente în preferințele electorilor.

„Dânsa (Firea) e a treia pe listă (la europarlamentare). Dna Firea e aleasă europarlamentar. În viață mai și pierzi alegeri, asta e esența democrației. Nu trebuie PSD sau PNL să câștige absolut totul, important e că ce ne-am propus a fost să câștigăm alegerile. Ne-am clasat pe primul loc, am câștigat alegerile în alianță. Am spus că după alegerile din acest an n-o să mai vedem partid care să abă peste 50%”, a spus Ciolacu.

Entuziasmul lui Ciucă

”Peste 2,3 milioane de români au votat ca PNL să reprezinte cea mai puternică forţă politică de dreapta din România şi le mulţumesc”, a arătat Ciucă.