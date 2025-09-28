Urnele au fost închise. Primele rezultate din Republica Moldova

Sunt alegeri importante în Republica Moldova. Moldovenii au de ales de pe o listă cu 23 de partide, care vor forma viitorul Legislativ alcătuit din 101 deputați.

Update: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare organizate duminică în Republica Moldova, potrivit datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC), după centralizarea datelor din 608 din totalul celor 2.274 secții de votare (26,74%).

PAS, aflat actualmente la guvernare, a fost votat de 39,49% dintre alegători, în timp ce principala formațiune de stânga, ”Blocul Patriotic„ (Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei), a atras voturile a 31,86% dintre votanți.

Update: Urnele au fost închise pe teritoriul Republicii Moldova. Prezența la vot este 51.90%. Au apărut primele rezultate oficiale.

Datele CEC arată că 1.593.236 persoane şi-au exprimat dreptul de vot până la ora 21:00, ceea ce reprezintă 51.94% din totalul celor aproximativ 3,3 milioane de alegători înscrişi în listele electorale.

La ora 21:00 s-au închis toate secţiile de votare de pe teritoriul Republicii Moldova.

Update: Oficialii Poliției au transmis, duminică seară, un comunicat prin care au anunțat că ”există informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul nopții de duminică spre luni și pe parcursul zilei de luni, organizarea de acțiuni de destabilizare în municipiul Chișinău”.

Update: La ora 19.00, prezența la vot era de 48,46%3%, potrivit datelor comunicate de Comisia Electorală Centrală, respectiv 1.467.994 persoane cu drept de vot din totalul celor aproape 3,3 milioane de alegători înscriși pe listele electorale.

Prezența este mai mare comparativ cu alegerile parlamentare de acum patru ani, când, la aceeași oră se înregistrau 1.303.000 votanți, adică 43,32% din totalul alegătorilor.

Update: Alegerile parlamentare din Republica Moldova pot fi declarate valabile ca urmare a prezenței la urne a cel puțin o treime din numărul total de alegători înscriși în listele electorale, a declarat, duminică după-amiază, președintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman.

”În conformitate cu prevederile legale, o dată ce rata de participare a depășit o treime din numărul alegătorilor înscris în listele electorale, scrutinul de astăzi poate fi declarat valabil’, a afirmat Caraman, la sediul CEC”.

Update: Poliția Română, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, a desfășurat verificări specifice, după primirea unui e-mail cu privire existența unor dispozitive explozive la secțiile de votare. Până în prezent, nu există niciun risc care să perturbe procesul electoral pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, arată Poliția.

Update: Maia Sandu a transmis, duminică după-amiază, un nou mesaj cerând populației să iasă la vot. Într-o postare pe Facebook, lidera de la Chișinău a spus că Moldova nu este țara ”grupării criminale Șor” solicitând alegătorilor să demonstreze că sunt mai puternici „decât banii lor murdari”.

Update: Până la 14.30, peste 33% din electorat a votat, relatează NewsMaker.md, iar scrutinul poate fi considerat valabi întrucât a fost îndeplinită condiția pentru validare, respectiv votul a cel puţin o treime dintre alegătorii înscrişi pe listele electorale.

Update: Alarme cu bombă au fost anunțate, duminică, în mai multe orașe europene unde au fost organizate secții de votare pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, au anunțat reprezentanții Executivului de la Chișinău.

Potrivit acestora, aceste cazuri s-au înregistrat la Roma, Genova (Italia), București (România), Ashville (SUA), Alicante (Spania) și Bruxelles (Belgia).

Update: Inspectoratul General al Poliției (IGP) din Republica Moldova a dispus, duminică, o anchetă după ce mai mulți cetățeni moldoveni stabiliți la Moscova au plecat dinspre Rusia spre Belarus, cu un autocar, pentru a vota. Potrivit Poliției moldovene, acțiunea contravine legislației din Republica Moldova, ea fiind calificată drept tentativă de influențare ilegală a procesului electoral.

Update: De la deschiderea secțiilor de votare și până la ora 13.00, au votat 744.616 de persoane cu drept de vot din totalul celor aproape 3,3 milioane de alegători înscriși în listele electorale. Prezența la vot la ora 13.00 este mai mare comparativ cu alegerile parlamentare din urmă cu patru ani. Atunci, la aceeași oră, se înregistrau 743.000 de votanți, reprezentând 25,68% din totalul alegătorilor.

Update: Fostul președinte al R. Moldova, Igor Dodon, a acuzat-o pe Maia Sandu în legătură cu presupuse anulări ale alegerilor. Acesta a anunțat un protest pașnic luni, de la ora 12:00, în fața Parlamentului.

„Este o zi importantă pentru Republica Moldova. Am votat pentru revenirea la normalitate, pentru dezvoltarea Republicii Moldova, pentru oprirea fricii care a devenit o normă în Rep Moldova. Oamenii se tem. Atunci când oamenii se tem de guvernare înseamnă tiranie. Trebuie să fie invers, guvernarea trebuie să se teamă de oameni”, a spus Igor Dodon la ieșirea din secția de votare.

(…) „cetățenii Republicii Moldova pot să își recapete țara”, chiar dacă „avem o prezență redusă la vot” comparativ cu celelalte alegeri, a mai spus Dodon. „Maia Sandu a declarat deja că poate anula alegerile… „asta denotă frica guvernării care pierde puterea pentru că nu au făcut nimic. Fac apel ca mâine să apărăm votul nostru. Mâine, la ora 12:00, vă aștept pe toți în fața Parlamentului pentru a protesta pașnic”, a mai spus acesta.

Update: Președintele Republicii Moldova a transmis, duminică la prânz, un mesaj special

Maia Sandu le-a cerut cetățenilor moldoveni din diaspora să participe la alegerile parlamentare și prin votul lor ”să păzească Moldova„ și să nu lase pe alții să fure viitorul acestei țări.

Rusia nu este prietenul R. Moldova, ci un stat care a atacat o țară vecină fără niciun motiv, a închis gazul în R. Moldova și vrea ”să cumpere voturile și țara„, a transmis Sandu înter-un materialul video, pe rețelele sociale.

Analiza Centrului pentru Analiza Politicilor Europene (CEPA)

Aceste alegeri sunt cruciale pentru ţară şi vor pune la încercare sistemul democratic fragil al acesteia, viitorul său în Uniunea Europeană şi capacitatea Rusiei de a atrage înapoi pe orbita sa fostele republici sovietice şi de a le submina democraţia, arată CEPA.

Toate secțiile de votare din țară și străinătate și-au deschis ușile pentru alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova, a declarat, într-un briefing de presă, președintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman.

”Astăzi, Republica Moldova își reafirmă angajamentul democratic prin organizarea alegerilor parlamentare, un moment esențial pentru viitorul țării. De la ora 7:00 toate secțiile de votare din țară și străinătate și-au deschis ușile invitând alegătorii să își exercite dreptul constituțional la vot. (…) Am întreprins toate măsurile necesare pentru ca procesul să se desfășoare în condiții de corectitudine, securitate și transparență”, a precizat Caraman.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandun, a votat în jurul orei 8.45, la Liceul Petru Rareș din Chișinău.

”Voi puteți salva Moldova cu votul vostru, mâine ar putea fi prea târziu! Votul vostru trebuie să decidă soarta țării noastre, nu voturile cumpărate. Haideți să arătăm lumii că Republica Moldova nu este doar o țară mică, cu inimă mare, ci și o țară cu oameni demni, care nu-și vând țara nici pentru 400 de lei, nici pentru 400 de euro„, a spus Maia Sandu

Dintre cei 3.299.396 de alegători înregistraţi, este de aşteptat ca circa 8% să voteze în străinătate.

Față de scrutinul prezidenţial din 2024, acum au fost constituite 69 de secţii suplimentare în diaspora, respectiv 2.274 de secţii de vot: 1.973 în Moldova, inclusiv 12 pentru locuitorii Transnistriei, şi 301 în străinătate (75 în Italia, 36 în Germania, 26 în Franţa, 24 în Regatul Unit, 23 în România şi 15 în Spania).

Peste 3.400 de observatori vor monitoriza desfășurarea alegerilor, a anunțat, sâmbătă, Comisia Electorală Centrală (CEC).

Potrivit unui comunicat al CEC, pentru acest scrutin au fost acreditați, în total, 3.423 observatori, dintre care 912 sunt observatori străini.

Din numărul observatorilor naționali, 2.496 reprezintă 8 asociații obștești din țară. Cei mai mulți observatori au fost acreditați la solicitarea Asociației Promo-LEX și Uniunii Juriștilor din Moldova.

CEC a acreditat 912 observatori internaționali

– 22 misiuni diplomatice acreditate în Republica Moldova (149 persoane)

– 15 autorități electorale străine (28 persoane)

– 12 asociații internaționale (269 persoane)

– Misiunea de observare a alegerilor din partea OSCE/ODIHR (272 de persoane)

– Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (8 persoane)

– Adunarea Parlamentară a Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră (3 persoane)

– Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (28 de persoane)

– Parlamentul European (14 persoane)

– Adunarea Parlamentară a OSCE (118 persoane)

– Parlamentul Ucrainei (15 persoane)

– Organizația Internațională a Francofoniei (8 persoane).

