Alegerile din vară dăunează căldurii de la iarnă

Primarul municipiului Ploieşti, Andrei Volosevici, a atras atenţia, luni, asupra situaţiei privind livrarea agentului termic în sistem centralizat, solicitându-i public primarului ales, Mihai Poliţeanu, să îi transmită „paşii pentru a încălzi oraşul” în viitorul sezon rece.

„M-am simţit obligat să încep să vorbesc un pic pe parte administrativă, că mi se pare că jucăm un joc mai puţin plăcut. (…) Eu cred că s-a cam terminat cu declaraţiile politice. Am trecut de campanie, avem, cu tot respectul, asta au decis ploieştenii, primar nou. Foarte ok, dar hai să şi începem să lucrăm, pentru că, în ritmul ăsta, intuiţia îmi spune că nu prea vom avea căldură la iarnă. Pe cale de consecinţă, eu solicit public domnului Mihai Poliţeanu, prin echipa pe care o are, să ne spună care consideră că sunt paşii pentru a încălzi oraşul în iarna asta, că nu se prea poate aşa. Noi ne-am făcut treaba, gazele sunt achiziţionate, în sensul că există în depozite, deci sunt şi stocate, la 120 de lei, nu la 150 de lei, dar ele prin octombrie trebuie plătite. Cer public ca domnul viitor primar Poliţeanu să îşi facă paşii, să ne spună ‘uite, ăştia sunt paşii mei pe care i-am stabilit cu echipa mea’ şi noi îi vom urma, că să nu aud la un moment dat prin octombrie că nu s-a întâmplat şi că nu avem încălzire în oraş pentru că nu a vrut Volosevici”, a spus edilul în funcţie, într-o conferinţă de presă.

El a arătat că actuala administraţie a făcut demersuri pentru ajutor financiar atât la nivel central, cât şi local, la Consiliul Judeţean Prahova.

„Se discută şi nişte prostioare, ‘vom lua, ca anul trecut, un împrumut’. Noi nu am luat un împrumut, am girat un împrumut şi lucrul ăsta s-a putut pentru că, pentru anul trecut, a fost modificată legislaţia, nu doar pentru Ploieşti, ci pentru mai multe oraşe. În momentul ăsta, şi ca să ne lămurim că nu sunt deloc de rea-credinţă şi vreau să se înţeleagă lucrul ăsta, noi am trimis deja la Ministerul Finanţelor, şi la SGG (Secretariatul General al Guvernului – n.r.), şi la Consiliul Judeţean, şi pe ajutor financiar, şi pe modificarea legislaţiei. Adică paşii i-am cam făcut noi, dar poate există alte idei pe care îl rog pe Mihai (Poliţeanu – n.r.) să le spună public, să le urmărim, să nu apară vreo discuţie că a împiedicat Volosevici şi administraţia Volosevici nu ştiu ce încălzire de prin Ploieşti. Văd că uşor, dar sigur ne îndreptăm spre nişte lucruri de genul ăsta. (…) Deci, avem solicitări către SGG pentru ajutor din partea Guvernului la nivel de încălzire, avem solicitări către Consiliul Judeţean cu acelaşi scop, avem solicitare, dar care ne-a venit nefavorabilă, din partea Ministerului Finanţelor că nu se poate modifica (…) legislaţia. (…) Nu putem să luăm un împrumut pentru funcţionare, nu permite legea. Anul trecut am girat Termo Ploieşti, care a făcut un împrumut pentru funcţionare, pe o variantă de lucru legislativă creată pentru sezonul anului trecut de către Guvernul României”, a explicat Volosevici.

Întrebat ce sumă ar fi necesară pentru plata cantităţii de gaze stocată în depozite, primarul a avansat suma de circa 40 de milioane de lei, punctând că nu ştie pentru ce perioadă de timp ar ajunge această cantitate.

„Anul trecut mi-am luat lecţia despre o prostie făcută numită Termo Ploieşti. Ţineţi minte bine ce vă spun: noi nu avem nădragii şi nicio administraţie să susţină o astfel de societate. Logica era să facem o concesiune pentru o societate care să vină să preia”, a afirmat primarul, în acest context.

El a vorbit şi despre problemele bugetului de funcţionare, arătând că urmează cheltuieli importante, precum cele pentru consolidarea rampei ecologice de la Teleajen- 84 milioane lei şi consolidarea podului de la Gara de Sud- 202 milioane lei.