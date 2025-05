Alin Tișe: „PNL trebuie să intre în opoziție”

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj și vicepreședinte PNL, susține că liberalii ar trebui să intre în opoziție, fiind cea mai bună şansă de reformă.

„Doar așa se poate reforma PNL. Altfel peste cinci ani vom fi pulverizați. Nu mai vreau să fiu condus de cei care nu au performat electoral! Nu plec din partid, nu trădez partidul. În urmă cu 12 ani am fost trădat de ai mei, de colegii din partid! La nivel personal, cred că PNL va trebui să intre în Opoziție, putem face politică în opoziție. Peste trei ani vom fi pulverizați. Cea mai bună șansă de reformă este în Opoziție. PNL și-a pierdut electoratul! Eu am un vot, asta voi propune în conducerea partidului! Cei care au câștigat acum să fie lăsați să își pună în practică ideile! Dacă domnul Dan a câștigat cu 48 la sută în municipiul Cluj-Napoca, să îl lăsăm să își impună viziunea cu partidul domniei sale. În conducerea partidului, trebuie să se regăsească primii 10 oameni care au câștigat alegeri! Aceleași fețe care se mută de la un minister la altul nu mai trebuie să apară. Primarii , aleșii locali nu mai cred în propriile conduceri. Nu îi mai urmează. Problema e ca s-au decredibilizat în interior. Eu nu mai accept să mă conducă un om care nu a performat electoral. Nu plec din partid la greu. În urmă cu 12 ani m-au trădat cei din partid! Și am pierdut Consiliul Județean! O să spun mai multe despre trădarea lor când nu voi mai fi în politică. La acea vreme, USL mi-a propus să candidez din partea lor și probabil nu pierdeam. Dacă nu am trădat atunci, nu o fac nici acum când partidul e într-o situație complicată!”, a spus Tișe la Prima News.