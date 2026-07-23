Rusia acuză Vestul de acțiuni ”inacceptabile și ”destabilizatoare”

În timpul primei întâlniri din acest an între șefii diplomațiilor rusă și americană, în marja summitului ASEAN de la Manila, ministrul Serghei Lavrov i-a transmis omologului Marco Rubio că este ”inacceptabil” ca SUA să continue să înarmeze Ucraina, potrivit Ministerului Rus de Externe, relatează Euronews.

Lavrov: acțiunile SUA sunt ”inacceptabile”, acțiunile UE sunt ”destabilizatoare”

Lavrov a vorbit despre ”activitățile destabilizatoare ale țărilor europene, care continuă să urmărească impunerea unei «înfrângeri strategice» Rusiei”, arată comunicatul rus. ”Lavrov l-a informat pe omologul său american cu privire la situația reală de pe linia frontului și a subliniat că ar fi inacceptabilă continuarea înarmării regimului de la Kiev”, se mai arată în comunicat. Potrivit documentului, Lavrov a reafirmat ”disponibilitatea Moscovei pentru o soluționare politică și diplomatică a conflictului”. Comunicatul adaugă că cei doi au discutat și despre situația din Golful Persic, unde Statele Unite rămân într-o confruntare cu Iranul.

Ministerul rus de Externe afirmă că Lavrov a reafirmat disponibilitatea Moscovei pentru negocieri, pe baza înțelegerilor convenite de Putin și Trump la întâlnirea din Anchorage. Conținutul acelor discuții din Alaska este și acum neclar. Rusia a cerut retragerea Ucrainei din anumite zone ale Donbasului, condiție respinsă categoric de Volodimir Zelenski.

Rubio caută „teren comun”, fără să anunțe progrese

Departamentul American de stat nu a publicat un comunicat privind întâlnirea de la Manila. Potrivit Reuters, Rubio a declarat, după întâlnire, că Statele Unite sunt pregătite să joace un ”rol constructiv” pentru a contribui la încheierea războiului din Ucraina. Prin vocea lui Rubio, președintele Donald Trump a transmis că SUA sunt dispuse să sprijine facilitarea încheierii unui ”război fără sens”, dacă apare o astfel de oportunitate. Rubio a descris întâlnirea cu omologul său rus drept ”o conversație bună, o conversație sinceră”, dar a refuzat să ofere detalii despre subiectele abordate.

Putin renunță la ideea unui schimb de teritorii

Cu zi înaintea întâlnirii Rubio-Lavrov, surse de la Moscova citate de la Bloomberg arătau că Vladimir Putin a abandonat o idee anterioară privind un schimb de teritorii, după ce a ajuns la concluzia că înțelegerile informale convenite cu președintele american Donald Trump în timpul summitului din Alaska, din august 2025, nu mai sunt valabile.

”Va trebui să găsim noi sugestii și noi idei”, le-a spus Rubio reporterilor. ”Cu siguranță, acea variantă nu a fost acceptabilă pentru Ucraina la acel moment și nu cred că este acceptabilă pentru ei nici acum. De fapt, probabil că este și mai puțin acceptabilă pentru ei”, a comentat Rubio, la Manila.

Potrivit Bloomberg, planul ar fi prevăzut ca Ucraina să cedeze Rusiei controlul asupra Donbasului, în schimbul revenirii sub control ucrainean a unor teritorii ocupate de Moscova în regiunile Sumî și Harkov. Washingtonul a negat existența unui astfel de acord. La înăsprirea poziției Kremlinului ar fi contribuit și sprijinul lui Trump pentru un proiect de lege care ar impune tarife de până la 100% asupra celor mai mari cinci cumpărători de petrol și gaze rusești, precum și atacurile ucrainene asupra rafinăriilor din Rusia, care au agravat criza combustibililor în Rusia.

Diplomația bate pasul pe loc, iar frontul rămâne decisiv

Negocierile mediate de SUA pentru încheierea războiului s-au oprit în februarie, când administrația Trump și-ar fi îndreptat atenția către conflictul cu Iranul. În iunie, președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski i-a propus lui Putin, printr-o scrisoare deschisă, o întâlnire directă, însă liderul rus a respins oferta, mizând pe cartea militară. Kievul cere încetarea ostilităților de-a lungul actualei linii a frontului și respinge ideea cedării către Moscova a părții din regiunea Donețk aflate încă sub control ucrainean.