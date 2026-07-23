După cinci ani de negocieri, NATO extinde spre Est rețeaua de conducte pentru combustibil. Nicușor Dan anunță că finanțarea a fost aprobată

Un proiect ”esențial” pentru securitate

Nicușor Dan a anunțat că reprezentanții Consiliul Nord-Atlantic au aprobat deja finanțarea proiectului din fondurile comune ale NATO, astfel că ”aproximativ 2,15 miliarde de euro vor reveni României”.

Noua rețea va traversa teritoriul României și va avea atât utilizări militare, cât și civile ”și va crea oportunități importante pentru economia și companiile românești”.

Mesajul integral al președintelui

”România obține un rezultat strategic important în cadrul NATO. După peste cinci ani de negocieri, Alianța a aprobat extinderea către Est a rețelei NATO de conduită pentru combustibil, un proiect esențial pentru consolidarea securității și mobilității militare pe Flancul Estic. Decizia vine și ca urmare a lecțiilor învățate după invazia Rusiei împotriva Ucrainei, care au demonstrat câte de importante este infrastructura logistică pentru apărarea colectivă.

România a fost implicată activ încă de la început în acest proces, prin eforturile Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale și ale Delegației României la NATO. Consiliul Nord-Atlantic a aprobat ieri finanțare proiect din fondurile comune ale NATO, în valoare de 27 de miliarde de euro pentru următorii 20 de ani, cea mai mare investiție de acest tip din istoria Alianței. Din această finanțare, aproximativ 2,15 miliarde de euro vor reveni României.

Noua rețea va traversa și teritoriul României, va avea atât utilizări militare, cât și civile și va crea oportunități importante pentru economia și companiile românești. Acest proiect consolidează rolul României ca stat aliat de primă linie la Marea Neagră și întărește conectivitatea strategică a țărilor noastre cu aliații NATO”.

O miză majoră

Pentru România, decizia Alianței reprezintă confirmarea unei mize diplomatice și de securitate majore urmărite susținut în ultimul deceniu. Miza centrală a acestui proiect o reprezintă rețeaua de aproximativ 10.000 de kilometri de conducte moștenită din perioada Războiului Rece.

Prelungirea conductelor militare NATO până pe teritoriul României a constituit un obiectiv strategic constant. Noile linii de infrastructură vor include conducte de transport și capacități moderne de stocare în partea de est și sud-est a Alianței.

Resursele energetice necesare pentru sprijinirea logistice și a pregătirii de apărare în caz de conflict vor fi astfel garantate.Adoptarea proiectului s-a realizat după luni intense de negocieri. Mai multe țări aliate și-au exprimat inițial reținerea din cauza costurilor și durata extinsă de implementare.

Rutte a salutat decizia istorică

„Investiția de 27 de miliarde de euro va moderniza infrastructura existentă de stocare și distribuție a combustibilului NATO. Aceasta va sprijini noi instalații, inclusiv conducte, în partea de est și de sud-est a Alianței și va asigura că forțele NATO au resursele energetice de care au nevoie pentru pregătirea de război”, se arată în comunicatul oficial al NATO.

Situația a fost deblocată în urma intervenției secretarului general al NATO, Mark Rutte, și pe baza recomandărilor militare ale comandantului suprem al forțelor aliate (SACEUR), generalul american Alexus Gregory Grynkewich, scrie profit.ro.

Rutte a salutat decizia istorică, subliniind că proiectul schimbă fundamental capacitatea de reacție și sprijin logistic a Alianței Nord-Atlantice.