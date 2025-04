America va negocia cu armele pe masă

Președintele Donald Trump nu are dreptate când spune că restul lumii a jefuit America vreme de decenii, scrie Jeffrey Sachs. Tarifele pe care Trump le impune acum pentru a împiedica acest ”jaf” nu vor elimina deficitul bugetar, ci îi vor sărăci pe americani și le vor face rău și cetățenilor altor state, spune profesorul de la Columbia University.

”Deficitul comercial al unei țări (mai exact deficitul de cont curent) nu indică niște practici comerciale injuste din partea țărilor care fac au surplus comercial cu țara respectivă. Deficitul de cont curent arată că țara cu deficit cheltuiește mai mult decât produce. Adică economisește mai puțin decât investește. Deficitul comercial al Americii este măsura risipei făcute de clasa corporatistă conducătoare a Americii, mai exact rezultatul deficitelor bugetare create de reducerile de taxe pentru cei bogați și al miilor de miliarde de dolari cheltuite în războaie fără rost. Deficitele nu se datorează perfidiei Canadei, Mexicului sau a altor țări care vând mai mult în SUA decât SUA le vinde lor”.

În 2024, SUA au avut exporturi de 4,8 mii de miliarde de dolari și au importat bunuri și servicii în valoare de 5,9 mii de miliarde de dolari. Deficitul de cont curent a fost de 1,1 mii de miliarde. Acest deficit este diferența dintre cheltuielile totale ale Americii în 2024, de 30,1 mii de miliarde de dolari, și venitul național de 29 de mii de miliarde de dolari. ”America cheltuiește mai mult decât produce și împrumută diferența din restul lumii. Trump dă vina pe restul lumii, însă este absurd. America este cea care se întinde mai mult decât îi este plapuma”.

Să luăm cazul unui angajat care are surplus de cont curent cu angajatorul și un deficit cu companiile de la care cumpără bunuri șli servicii. Dacă va cheltui exact cât câștigă, va avea zero deficit. Dar, dacă se lasă pradă unui shopping compulsiv, va ajunge să aibă deficit pe cardul de credit. Oare magazinele sunt cele care l-au jefuit sau propria risipă și lăcomie?”

”Donald Trump spune că va reduce deficitul bugetar prin reducerea risipei și a abuzului prin intermediul Departamentului pentru Eficiența Guvernului (DOGE). Problema este însă că Doge nu identifică corect cauza risipei. Nu este vorba despre salariile funcționarilor care sunt acum concediați și nici despre investițiile guvernului în cercetare și dezvoltare, de care depinde viitorul nostru. Este vorba despre o combinație între reducerile de taxe pentru bogați și războaiele perpetue ale Americii, despre finanțarea perpetuă a războaielor Israelului și a celor 750 de baze militare americane din întreaga lume, despre cheltuielile CIA și ale altor servicii speciale, despre dobânzile pentru datoria tot mai mare a guvernului federal.

Mai nou, Trump și republicanii din Congres au luat în colimator Medicaid – adică pe cei mai săraci și mai vulnerabili americani – pentru a compensa o nouă reducere de taxe pentru cei mai bogați americani. În curând ar putea urma și Medicare. Tarifele lui Trump nu vor reuși să reducă deficitul bugetar al SUA, ci vor duce la creșterea prețurilor. Tarifele vor face ca America să fie mai săracă, pentru că vor reduce câștigurile de pe urma comerțului. SUA vor deveni dușmanul lumii, pentru răul pe care îl vor face lumii și pentru răul pe care îl vor face americanilor”, scrie Jeffrey Sachs.

Profesorul de economie Michael Husdon are o viziune similară. ”Sancțiunile și amenințările sunt singurele lucruri care i-au mai rămas Americii. SUA nu mai pot oferi altor state o situație win-win, iar Trump a spus că America trebui să câștige de pe urma înțelegerilor internaționale pe care le va face, fie că este vorba despre acorduri financiare sau comerciale. Prin urmare, America spune că, indiferent de acordul pe care îl vom încheia, noi câștigăm iar voi pierdeți”. Profesorul Hudson spuna că, ”atunci când nu mai ai ce oferi la nivel economic, poți măcar să spui că nu vrei să faci rău altor țări, însă America nu face astfel. America anunță că vrea să facă rău altor state, iar acestea vor investi în tactici menite să le scape de această «strategie diplomatică» a SUA”.

”Scopul tarifelor este să protejeze decadența, nu infrastructura pentru copii, spre exemplu. Guvernul ar trebui să renunțe la modelul economic post-industrial, financiarizat și bazat pe rentă. Însă rentierii au canibalizat industria și în SUA nu există niciun partid politic care să vină cu o alternativă. Nu mai există politicieni populiști precum cei de la finalul secolului 19, care să spună «nu mai crucificați forța de muncă pe cruci de aur» și nu mai există economiști care să arate că, dacă America vrea să redevină o putere industriala, va avea nevoie de salarii mari în industrie. Avem în schimb politicieni precum Donald Trump, care vorbesc despre întoarcerea SUA, sub forma unei autocrații idealizate, la o Epocă de Aur de la începutul secolului 20, când bogații nu erau deloc taxați”.

Într-un articol publicat de UnHerd, Wolfgang Munchau ne invită să privim dincolo de președintele SUA, la echipa sa de consilieri. Donald Trump este un om al tarifelor, însă șeful consilierilor economici de la Casa Albă, Stephen Miran, are o viziune mult mai nuanțată. Înainte de instalarea actualei administrații, Miran a publicat un articol în care a arătat că noua administrație va trebui să folosească tarifele ca pe o armă pe masa negocierilor – tarifele trebuie anunțate, dar nu neapărat implementate.

Pentru consilierul lui Trump, mult mai importantă este devalorizarea dolarului, pentru că astfel tarifele ar avea consecințe neplăcute mult mai reduse pentru americani și, în egală măsură, ar ajuta mult exporturile americane. Aceasta este și viziunea economistului Yanis Varoufakis, fost ministru de Finanțe al Greciei, care, deși este la polul ideologic opus față de Donald Trump, nu este de acord cu cei care consideră că SUA promovează acum o politica dăunătoare pentru restul lumii și pentru America.

Devalorizarea dolarului este ținta administrației Trump, consideră Varoufakis. Dacă Germania, spre exemplu, va fi lovită de noile tarife ale SUA, companiile germane vor decide să importe și mai puțin decât până acum, menținând un surplus comercial în relația cu SUA. Însă devalorizarea dolarului ar face greu de aplicat o asemenea strategie, pentru că importurile ar deveni mult prea ieftine pentru ca Germania să le refuze, iar exporturile germane ar deveni scumpe. Varoufakis consideră că ținta administrației Trump este devalorizarea monedei naționale, fără însă ca dolarul să-și piardă statutul de valută de rezervă a lumii. Tarifele sunt pârghia de presiune în vederea atingerii acestui obiectiv contradictoriu.

”Lucrul inteligent pe care Trump îl poate face acum este să pună arma tarifară pe masa negocierilor. Dacă Europa, Japonia, Coreea de Sud și alte țări industrializate vor fi de acord să-și întărească monedele în raport cu dolarul, atunci SUA vor reduce tarifele și le vor menține doar pe cele care se justifică prin prisma securității naționale.

Istoria economică este plină cu exemple în care opiniile majorității economiștilor și consensul piețelor s-au dovedit eronate. Eu cred în inteligența mulțimii atunci când este vorba despre curse de cai, nu despre economie și finanțe. Șansele ca Trump să aibă în cele din urmă dreptate – sau cel puțin să obțină ceea ce dorește – sunt mai mari decât crede majoritatea”, scrie Wolfgang Munchau.

Ultimele evoluții în relația dintre SUA și țările pentru care Trump a anunțat unele dintre cele mai mari tarife arată că acest război economic nu este un scop în sine, ci o încercare a administrației Trump de a ajunge la acorduri comerciale avantajoase. La finalul săptămânii trecute, Donald Trump a anunțat că a avut o discuție ”foarte productivă” cu liderul Partidului Comunist Vietnamez, adăugând că Vietnamul ar fi dispus să elimine total tarifele în comerțul bilateral, pentru a ”ajunge la o înțelegere cu Statele Unite”. Potrivit The Epoch Times, și președintele Taiwanului a venit cu oferta eliminării tarifelor. În plus, companiile taiwaneze și-ar putea majora investițiile in SUA. ”Negocierile pentru tarife pot începe de la zero tarife între Taiwan și SUA, la fel ca în cazul acordului de liber schimb dintre SUA, Canada și Mexic”, a spus președintele Lai Ching-te. Iar directorul Consiliului Economic al Casei Albe, Kevin Hasset a declarat că, după anunțarea noilor tarife vamale, președintele SUA a fost contactat de peste 50 de guverne, pentru începerea negocierilor.