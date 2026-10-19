Putin, Nistru și moldovenii

Un bărbat care încearcă să traverseze Nistrul înot ajunge la spital cu comoție cerebrală. Doi grăniceri ucraineni pătrund pe teritoriul Republicii Moldova, urmărindu-l. Localnicii intervin. La Holoșnița, întâlnirea dintre disperarea unui om și forța unei uniforme a produs un incident care cere răspunsuri urgente.

Poliția de Frontieră din Republica Moldova confirmă traversarea din 15 octombrie și preluarea celor doi militari. Procuratura a deschis urmărirea penală pentru trecerea ilegală a frontierei, iar surse medicale confirmă rănile cetățeanului ucrainean. Martorii vorbesc despre lovituri în cap și despre intervenția sătenilor pentru a-l scoate din apă.

Kievul invocă nivelul scăzut al apei, defectarea motorului și curentul care ar fi împins barca spre malul moldovenesc. Loviturile reclamate de martori și leziunile confirmate medical cer propria explicație, susținută de probe și urmată de răspundere.

O uniformă nu poate transforma disperarea unui om într-o invitație la brutalitate. Frica de mobilizare nu șterge demnitatea, iar traversarea ilegală nu anulează dreptul la viață. Cei care aplică legea răspund pentru mijloacele folosite, pentru riscurile create și pentru viața persoanei pe care încearcă să o rețină. Orice practică prin care un om este lovit în timp ce încearcă să supraviețuiască în apă trebuie condamnată fără ezitare.

Zeci de mii de fugari

Dimensiunea fenomenului obligă autoritățile să privească dincolo de incident. Surse oficiale consideră că aproximativ 44.000 de ucraineni au fost depistați traversând ilegal frontiera spre Republica Moldova în patru ani de război pe scară largă.

În România, bilanțul publicat la 3 iulie 2026 de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației indica peste 34.000 de cetățeni ucraineni depistați la frontiera de nord de la începutul invaziei. Sunt statistici despre oameni care au riscat râuri, munți și epuizarea pentru a ajunge dincolo de graniță.

Aceste cifre descriu o criză umană pe care represiunea o poate împinge spre trasee tot mai periculoase. Când plecarea depinde de bani pentru călăuze, rețelele criminale prosperă. Când frica devine principalul instrument al autorității, încrederea cetățeanului în propriul stat se rupe. Responsabilii recrutării trebuie să înțeleagă cât de grav este acest eșec.

Polițiștii români și Salvamontul consemnează că peste 430 de ucraineni salvați în munți de la începutul războiului. Protejarea frontierei și salvarea oamenilor pot funcționa concomitent. Competența unei instituții se vede inclusiv în capacitatea de a opri tragedia, de a acorda ajutor și de a aplica ulterior procedurile legale. Fiecare operațiune trebuie să aibă ca prioritate păstrarea vieții omului urmărit.

Suveranitate și demnitate

Chișinăul trebuie să clarifice public ce au făcut grănicerii ucraineni, cât timp au rămas pe teritoriul moldovenesc și ce măsuri au urmat. Imaginile, declarațiile martorilor și constatările medicale trebuie examinate împreună. Cooperarea cu Kievul cere respectarea suveranității Republicii Moldova și protejarea fiecărei persoane aflate pe teritoriul său.

Autoritățile ucrainene au anunțat o anchetă de serviciu. Credibilitatea ei va depinde de transparență, de independența verificărilor și de consecințele concrete pentru eventualele abuzuri. Un comunicat despre motorul bărcii nu poate închide întrebările despre tratamentul aplicat omului urmărit.

Rusia poartă răspunderea pentru războiul care a împins milioane de ucraineni spre exil și disperare. Tocmai apărarea unei țări agresate cere păstrarea standardelor umane pe care agresorul le calcă în picioare. Ucraina își apără viitorul și prin felul în care își tratează cetățenii. Nistrul trebuie să rămână un râu între două state care cooperează. Transformarea lui într-o capcană pentru oameni înspăimântați ar compromite deopotrivă legea, solidaritatea și demnitatea. Abuzurile tolerate astăzi pregătesc tragediile de mâine.