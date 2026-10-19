Putin, Nistru și moldovenii

Un bărbat care încearcă să traverseze Nistrul înot ajunge la spital cu comoție cerebrală. Doi grăniceri ucraineni pătrund pe teritoriul Republicii Moldova, urmărindu-l. Localnicii intervin. La Holoșnița, întâlnirea dintre disperarea unui om și forța unei uniforme a produs un incident care cere răspunsuri urgente.
Poliția de Frontieră din Republica Moldova confirmă traversarea din 15 octombrie și preluarea celor doi militari. Procuratura a deschis urmărirea penală pentru trecerea ilegală a frontierei, iar surse medicale confirmă rănile cetățeanului ucrainean. Martorii vorbesc despre lovituri în cap și despre intervenția sătenilor pentru a-l scoate din apă.
Kievul invocă nivelul scăzut al apei, defectarea motorului și curentul care ar fi împins barca spre malul moldovenesc. Loviturile reclamate de martori și leziunile confirmate medical cer propria explicație, susținută de probe și urmată de răspundere.
O uniformă nu poate transforma disperarea unui om într-o invitație la brutalitate. Frica de mobilizare nu șterge demnitatea, iar traversarea ilegală nu anulează dreptul la viață. Cei care aplică legea răspund pentru mijloacele folosite, pentru riscurile create și pentru viața persoanei pe care încearcă să o rețină. Orice practică prin care un om este lovit în timp ce încearcă să supraviețuiască în apă trebuie condamnată fără ezitare.
Zeci de mii de fugari
Dimensiunea fenomenului obligă autoritățile să privească dincolo de incident. Surse oficiale consideră că aproximativ 44.000 de ucraineni au fost depistați traversând ilegal frontiera spre Republica Moldova în patru ani de război pe scară largă.
În România, bilanțul publicat la 3 iulie 2026 de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației indica peste 34.000 de cetățeni ucraineni depistați la frontiera de nord de la începutul invaziei. Sunt statistici despre oameni care au riscat râuri, munți și epuizarea pentru a ajunge dincolo de graniță.
Aceste cifre descriu o criză umană pe care represiunea o poate împinge spre trasee tot mai periculoase. Când plecarea depinde de bani pentru călăuze, rețelele criminale prosperă. Când frica devine principalul instrument al autorității, încrederea cetățeanului în propriul stat se rupe. Responsabilii recrutării trebuie să înțeleagă cât de grav este acest eșec.
Polițiștii români și Salvamontul consemnează că peste 430 de ucraineni salvați în munți de la începutul războiului. Protejarea frontierei și salvarea oamenilor pot funcționa concomitent. Competența unei instituții se vede inclusiv în capacitatea de a opri tragedia, de a acorda ajutor și de a aplica ulterior procedurile legale. Fiecare operațiune trebuie să aibă ca prioritate păstrarea vieții omului urmărit.
Suveranitate și demnitate
Chișinăul trebuie să clarifice public ce au făcut grănicerii ucraineni, cât timp au rămas pe teritoriul moldovenesc și ce măsuri au urmat. Imaginile, declarațiile martorilor și constatările medicale trebuie examinate împreună. Cooperarea cu Kievul cere respectarea suveranității Republicii Moldova și protejarea fiecărei persoane aflate pe teritoriul său.
Autoritățile ucrainene au anunțat o anchetă de serviciu. Credibilitatea ei va depinde de transparență, de independența verificărilor și de consecințele concrete pentru eventualele abuzuri. Un comunicat despre motorul bărcii nu poate închide întrebările despre tratamentul aplicat omului urmărit.
Rusia poartă răspunderea pentru războiul care a împins milioane de ucraineni spre exil și disperare. Tocmai apărarea unei țări agresate cere păstrarea standardelor umane pe care agresorul le calcă în picioare. Ucraina își apără viitorul și prin felul în care își tratează cetățenii. Nistrul trebuie să rămână un râu între două state care cooperează. Transformarea lui într-o capcană pentru oameni înspăimântați ar compromite deopotrivă legea, solidaritatea și demnitatea. Abuzurile tolerate astăzi pregătesc tragediile de mâine.
9 comentarii
La 15:14 m-am adresat lu ics care s-a prezentat fara y-grec presimtind ca o sa fiu blocat si se poate exiba fara sa-l traga cineva de urechiusha blea aga…Teroristii GRU au tinut/tin sub teroare teritoriile si locuitorii lor din 2014, cand au declansat macelul bolsevic civil, pana azi si nu invers!!!Statul ucrainean NU A AVUT CONTROLUL in aceasta perioada…Tot e bine ca acest ics infam nu mai are tupeul sa vorbeasca de ” natzi ucraineni”, de „azovisti si ‘caspici'” si e de inteles, intre timp Moskwa a promovat in Europa de Vest facaturi politice naziste si fasciste care condamna STATUL SUVERAN Ucraina si-l proslavesc
pe Tatucu Putin…
Nu știu dacă te referi la mine, pentru că mai este cineva care scrie sub pseudonimul ics, dar am să-ți răspund eu.
Potrivit Minsk, în 2014 a pornit în Ucraina un război civil între un guvern ajuns la putere – zic unii – pe căi ilegitime și forțe ce reprezentau popoare care nu erau de acord cu politicile acelui guvern; în acele momente lumea se uita cu groază – detașat, de departe – la crimele comise, ba chiar condamna milițiile organizate în zonele guvernamentale (faimoșii azovi).
Guvernul ucrainean – susținut de occident – a deschis chiar un proces la CIJ, acuzând Rusia de tot felul de crime, iar într-o judecată din 2024 (deci după „războiul ilegal și neprovocat”) CIJ a arătat că nu există probe care să confirme implicarea directă a Rusiei, în afara misiunilor umanitare.
Dar astea-s detalii cu valoare doar pentru oameni raționali.
Ce contează aici este doar faptul că mulți ucraineni nu sunt de acord să lupte pentru a ajuta actualul guvern să-și atingă obiectivele iar statul îi abuzează din această cauză.
Eu auzisem de la media occidentală că zeci de mii de ucraineni încearcă să intre în Ucraina ca să apere Europa de ruși și de aceea trebuie să fiu de acord ca guvernul meu să taie de la gura mamelor ca să ofere sprijin guvernului vecin…
Acum aud nu numai că e e pe dos, dar că guvernul vecin este și violent cu proprii cetățeni… oare asta confirmă probele depuse de Rusia la organismele internaționale cu privire la crimele milițiilor ucrainene asupra etnicilor ruși, pe vremea când și Congresul SUA considera milițiile respective ca fiind teroriste, și pe baza cărora Consiliul de Securitate al ONU a cerut Ucrainei să oprească violențele armate asupra populațiilor din Donbas?
Doar mă întreb și eu despre una, despre alta, pentru că media – nici când caut în istoria acestui site – nu-mi prea oferă răspunsuri la aceste nedumeriri.
Hai să vedem
ce vrei sa vezi
dar maia sandu ce spune?
Si tu incerci sa supravietuiesti cu toata micimea…Poate ne spui ce patesc „tradatorii” Imperiului COLONIAL Bolsevic care incearca sa scape de mobilizari/concentrari/recrutari? Si sunt SUTE DE MII!!! Acestia sunt pedepsiti pe nedrept intrucat NU FUG DE OBLIGATIA APARARII PATRIEI, razboiul fiind IMPERIALIST!!!
jos cu aia
Daca ieste vorba de niste graniceri ukrainieni care au depasit granita ,intrand dupa acel fugar in teritoriul Republicii Moldova ,atunci granicerii ukrainieni ar trebuii pedepsiti conform legilor .