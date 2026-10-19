Ce prevede acordul negociat de Bolojan cu Luca Niculescu pentru susținerea Guvernului – DOCUMENT

PNL a ajuns la o înțelegere cu premierul desemnat Luca Niculescu pentru susținerea noului Guvern în Parlament. Acordul, semnat duminică de Ilie Bolojan, prevede că liberalii nu vor iniția și nu vor vota o moțiune de cenzură până la 1 martie 2027. Sprijinul este însă condiționat de respectarea unor angajamente privind deficitul bugetar, cheltuielile statului și buna guvernare.

PNL nu garantează susținerea tuturor măsurilor Guvernului

Deși liberalii acceptă să nu contribuie la demiterea Guvernului în următoarele luni, acordul nu reprezintă o alianță politică. Documentul precizează că „nu reprezintă un acord de coaliție, nu creează o obligație generală de susținere parlamentară din partea Partidului Național Liberal și nu limitează dreptul partidului de a susține sau de a respinge, de la caz la caz, proiectele și măsurile Executivului”.

PNL poate vota împotriva unor măsuri propuse de Cabinetul Niculescu, fără să încalce automat acordul. Mai mult, liberalii își păstrează libertatea de a susține moțiuni simple împotriva miniștrilor.

În privința stabilității guvernamentale, acordul prevede:

„Partidul Național Liberal se angajează să nu inițieze și să nu voteze o moțiune de cenzură până la data de 01.03.2027, cu excepția situației în care sunt încălcate principiile și angajamentele prevăzute în prezentul acord sau principiile bunei guvernări.”

Prin urmare, promisiunea liberalilor nu este necondiționată. Documentul lasă deschisă posibilitatea retragerii sprijinului dacă Guvernul nu respectă angajamentele asumate.

Deficit de 5,3% din PIB și fără cheltuieli neacoperite

O altă parte a înțelegerii privește situația finanțelor publice. Potrivit primului articol din acord, cele două părți se angajează să respecte ținta de deficit bugetar de 5,3% din PIB pentru anul 2027, în conformitate cu angajamentele asumate prin PNRR.

În privința rectificării bugetare, documentul prevede respectarea obligațiilor financiare și continuarea reformelor pentru îmbunătățirea funcționării instituțiilor publice.

PNL promite să susțină adoptarea bugetului pentru 2027, dar impune condiții privind cheltuielile statului.

„Partidul Național Liberal va susține adoptarea bugetului de stat pentru anul 2027, cu respectarea procesului de consolidare fiscala și cu încurajarea investițiilor în economia românească, fără creșterea cheltuielilor care nu au acoperire în venituri”, se arată în acord.

Cu alte cuvinte, liberalii cer ca viitorul Guvern să nu majoreze cheltuielile publice fără să aibă venituri care să le acopere. În același timp, investițiile trebuie să rămână o prioritate.

Niculescu trebuie să respecte statutul PNL de partid de opoziție

Acordul include și obligații privind relația dintre premier și Parlament. Luca Niculescu se angajează să respecte principiile democrației parlamentare, integritatea în exercitarea funcțiilor publice și regulile de transparență instituțională. Totodată, premierul desemnat trebuie să recunoască și să respecte statutul PNL de partid de opoziție, chiar dacă liberalii vor contribui la stabilitatea Guvernului.

În schimb, PNL își asumă susținerea inițiativelor guvernamentale care vizează consolidarea capacității de apărare a României, în baza angajamentelor asumate în NATO și Uniunea Europeană.

Documentul conține șapte articole și prevede că intră în vigoare la data semnării.