Pe urmele Nadiei Comăneci. Un alt nume mare al gimnasticii românești face pasul spre televiziune

Larisa Iordache, în echipa grupului PRO

Larisa Iordache intră în echipa grupului PRO. Medaliată de mai multe ori la Jocurile Olimpice, la Campionatele Mondiale și la cele Europene, ea va comenta Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică de la Rotterdam, competiție găzduită de Olanda între 20 și 25 octombrie, potrivit PaginadeMedia.

La câteva săptămâni după Nadia Comăneci

Mutarea are loc la scurt timp, doar câteva săptămâni, după ce Nadia Comăneci, legendă a gimnasticii mondiale, a intrat în juriul emisiunii Românii au talent.

Gimnastica, văzută din interior

Fosta sportivă a explicat că a cunoscut gimnastica din interior, atât în sala de pregătire, cât și pe podiumul marilor concursuri. Larisa Iordache spune că știe bine ce presupun emoțiile de dinaintea unei probe, apăsarea unui moment decisiv, orele lungi de muncă și, mai presus de toate, nevoia unui sportiv de a arăta de ce este capabil.

„De multe ori, cea mai mare presiune nu vine din exterior, ci chiar din propriile așteptări”, a precizat ea. Această presiune este alimentată, în opinia gimnastei, de ambiția de a progresa, de a trece dincolo de propriile limite și de a converti anii de antrenament în câteva clipe perfecte.

Calendarul finalelor de la Rotterdam

Finalele Campionatelor Mondiale de Gimnastică Artistică se desfășoară pe parcursul a șase zile

• marți, 20 octombrie, de la 20:00: finala masculină pe echipe;

• miercuri, 21 octombrie, de la 20:00: finala feminină pe echipe, în care se joacă trei calificări olimpice;

• joi, 22 octombrie, de la 20:30: finala masculină la individual compus;

• vineri, 23 octombrie, de la 20:30: finala feminină la individual compus;

• sâmbătă, 24 octombrie, de la 15:00: finalele masculine la sol, cal cu mânere și inele, respectiv finalele feminine la sărituri și paralele inegale;

• duminică, 25 octombrie, de la 15:00: finalele masculine la sărituri, paralele și bară fixă, respectiv finalele feminine la bârnă și sol.

Larisa Iordache și medaliile sale

Larisa Iordache are 30 de ani și a renunțat la competiții în decembrie 2021. Din palmaresul ei fac parte o medalie de bronz obținută cu echipa la Jocurile Olimpice, două medalii de argint și două de bronz la Campionatele Mondiale, precum și patru medalii la Campionatele Europene, dintre care două de aur, arată PaginadeMedia.

„De această dată, voi trăi Campionatul Mondial de Gimnastică Artistică dintr-o perspectivă diferită, cea de comentator. Este o nouă provocare pentru mine, pe care o primesc cu emoție, bucurie și multă responsabilitate”, conchide Larisa Iordache.