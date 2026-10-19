Rheinmetall dezvăluie planul pentru Mangalia. Nave militare pentru România și un hub naval regional

Grupul german Rheinmetall a anunțat primele planuri după câștigarea licitației pentru preluarea Șantierului Naval Mangalia, unde intenționează să dezvolte atât construcția de nave militare, cât și producția navală civilă. Compania va cumpăra platforma împreună cu grupul elvețian MSC, pentru aproximativ 138 de milioane de euro, și vrea să transforme șantierul într-un centru industrial destinat proiectelor din România și de pe piețele internaționale.

Potrivit comunicatului publicat luni, 19 octombrie, de Rheinmetall, tranzacția urmează să fie finalizată în următoarele săptămâni. Obiectivul este modernizarea infrastructurii existente și adaptarea capacităților de producție la cerințele viitoare ale industriei navale civile și militare.

Patru nave militare pentru România, construite la Mangalia

Una dintre principalele mize ale preluării este realizarea celor patru nave militare comandate de Guvernul României. Potrivit Rheinmetall, șantierul va avea un rol important în acest program, care include două nave de patrulare maritimă de larg, cu lungimea de 96 de metri, și două nave de sprijin pentru scafandri, cu lungimea de 43 de metri.

Compania germană intenționează să folosească platforma de la Mangalia și pentru alte proiecte de construcții navale militare, astfel încât aceasta să devină un centru regional de producție. Planul vizează extinderea activității dincolo de comenzile deja contractate de statul român.

„Prin această achiziție, planificăm să extindem și să modernizăm în mod amplu șantierul naval”, a declarat Tim Wagner, directorul general al diviziei Naval Systems din cadrul Rheinmetall.

Potrivit acestuia, investițiile urmăresc dezvoltarea infrastructurii existente, îmbunătățirea condițiilor de producție și adaptarea capacităților șantierului la cerințele viitoare. Compania susține că obiectivul pe termen lung este consolidarea prezenței sale industriale în Europa de Sud-Est, se arată în comunicatul companiei germane..

Șantierul va avea activități civile și militare

Planul Rheinmetall și MSC presupune utilizarea aceleiași platforme pentru două tipuri de activități: construcții navale civile și militare. Pentru a permite desfășurarea lor în paralel, amplasamentul urmează să fie organizat în sectoare distincte și zone de securitate.

Parteneriatul reunește expertiza Rheinmetall în domeniul apărării și al sistemelor navale cu experiența MSC în transport maritim și logistică. Cele două companii urmăresc să dezvolte capacități care să deservească atât piața românească, cât și clienți internaționali.

Rheinmetall consideră că investiția de la Mangalia îi poate oferi o bază pentru viitoare proiecte din regiune, într-un moment în care dezvoltarea capacităților industriale de apărare se află în centrul preocupărilor europene. Totuși, amploarea investițiilor viitoare și calendarul complet al modernizării nu au fost detaliate în comunicatul de luni.

O tranzacție de 138 de milioane de euro, după falimentul șantierului

Șantierul Naval Mangalia a ajuns în faliment după o perioadă îndelungată de dificultăți financiare. Vânzarea activelor a fost organizată de administratorul judiciar CITR, iar oferta câștigătoare a fost de 138.034.320,47 de euro, fără TVA.

Primele patru licitații nu au atras cumpărători, iar tranzacția a fost adjudecată la a cincea procedură. Potrivit informațiilor publicate de Libertatea, achiziția vizează activele șantierului, nu terenurile care aparțin statului român.

Falimentul a avut consecințe importante pentru angajați. Peste 1.000 de salariați au fost afectați de concedieri, iar reluarea activității reprezintă una dintre mizele economice ale proiectului.