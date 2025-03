Anamaria Gavrilă: ”Un sistem înfiorător şi-a arătat colţii”

Reacţii la cazul Georgescu. Lidera POT, Anamaria Gavrilă, spune într-o postare video, pe Facebook, că România se află într-o situaţie extrem de dificilă.

”Tocmai am aflat decizia finală a CCR, lui Călin Georgescu îi este interzis să candideze. Dragi români, România se află într-o situație extrem de dificilă. Odată cu anularea ilegală a alegerilor prezidențiale un sistem înfiorător și-a arătat colții și devorează din democrația și din libertatea noastră de peste trei luni de zile. Întrebarea este: democrația și libertatea – sunt oare ele niște concepte importante pentru noi? Merită să ne luptăm pentru ele? Democrația este atunci când majoritatea decide și libertatea este atunci când putem alege pe cine vrem noi din toți candidații posibili, adică toți candidații care îndeplinesc condițiile legale. Ei bine, Călin Georgescu a îndeplinit condițiile legale și totuși el a fost interzis de niște judecători, judecători din Biroul Electoral Central, judecători din CCR”, spune Gavrilă.

POT, a precizat Anamaria Gavrilă, așteaptă „decizia” lui Călin Georgescu pentru ce va urma.

„Așteptăm acum decizia domnului Georgescu. Partidul POT și eu am fost luni și am discutat cu dânsul. Noi am făcut o propunere care am crezut noi că este corectă și maximizează cumva șansele în sistemul acesta înfiorător în care trebuie să mai trăim și să-l mai răbdăm. Am făcut, așadar, o propunere ca această mișcare, această trăire, această însuflețire a poporului român care s-a făcut de Dumnezeu prin domnul Călin Georgescu să meargă mai departe, însă decizia rămâne la domnul Călin Georgescu. Așteptăm și noi decizia dânsului”, a mai spus deputata.

