Nicușor Dan, la Kiev: Am condamnat ferm instrumentalizarea periculoasă a istoriei de către Rusia

Totodată, el a reafirmat sprijinul României pentru frontierele recuoscute internațional ale Ucrainei.

„Cu această ocazie, am condamnat ferm instrumentalizarea periculoasă a istoriei de către Rusia și am reafirmat sprijinul nostru pentru frontierele recunoscute la nivel internațional ale Ucrainei și pentru integritatea sa teritorială, precum și angajamentul nostru față de stabilitatea și securitatea sa pe termen lung”, scrie președintele român pe X.

„Numeroase comunități etnice, lingvistice și religioase au modelat identitatea Ucrainei de-a lungul istoriei, iar acestea reprezintă o parte integrantă a patrimoniului și moștenirii sale”, arată președintele Nicușor Dan.

El dă și o notă personală sărbătorii ucrainene, căreia îi garantează existența în continuare. „Sărbătorind Statalitatea Ucrainei, confirmăm un adevăr fundamental: Ucraina a existat, Ucraina există și Ucraina va continua să existe”.

Am avut onoarea de a participa astăzi, la Kiev, la invitația președintelui Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, la ceremonia dedicată Zilei Statalității Ucrainene. Cu această ocazie, am condamnat ferm instrumentalizarea periculoasă a istoriei de către Rusia și am reafirmat sprijinul… pic.twitter.com/Y0DKJIVY19 — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) July 15, 2026

Nicușor Dan spune că „în calitate de vecin, prieten adevărat și partener strategic al Ucrainei, România poate afirma cu deplină convingere că recunoașterea istoriei autentice a unei națiuni este esențială pentru demnitatea sa, pentru suveranitatea sa și pentru menținerea unei ordini internaționale stabile”.

Preşedintele Nicuşor Dan participă miercuri, la Kiev, la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est, unde va reconfirma angajamentul României de a continua să ofere asistenţă Ucrainei şi să contribuie la consolidarea securităţii şi rezilienţei regiunii Mării Negre şi a Europei de Sud-Est.

Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est este un format lansat în 2023, în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Acesta este o platformă regională de susţinere a Ucrainei şi de combatere în comun a efectelor complexe ale războiului şi a consecinţelor asupra regiunii extinse, care este caracterizată prin interese comune în domeniile securităţii, economiei, conectivităţii energetice şi de infrastructură, rezilienţei şi combaterii ameninţărilor hibride.