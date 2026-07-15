Plata cu ora și bursele studenților rămân cum a stabilit Guvernul Bolojan. Ce a decis CCR

Inițiativa legislativă cetățenească referitoare la Educație a fost realizată de cetățeni, cu sprijinul celor două formațiuni sindicale. Ea a venit ca o reacție privind Legea nr. 141/2025, privind unele măsuri bugetar-fiscale.

În domeniul Educației, legea prevede creșterea numărului de elevi la clasă, tarif redus pentru plata cu ora, creșterea normei didactice sau restrângerea burselor și a finanțărilor pentru studenți. CCR a păstrat măsurile guvernamentale.

Eliminarea măsurilor privind plata cu ora și bursele studenților, invalidate de CCR

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie ”Spiru Haret” susțin că judecătorii Curții Constituționale a României au invalidat cererea privind eliminarea măsurilor care se referă la plata cu ora și pe cele legate de bursele studenților. Motivul are legătură cu impactul lor asupra bugetului.

„Am luat act de faptul că, prin aceeaşi hotărâre, Curtea Constituţională a constatat că o parte dintre prevederile iniţiativei legislative, între care cele referitoare la plata cu ora şi la bursele studenţilor, nu pot face obiectul unei iniţiative legislative cetăţeneşti. Curtea apreciază că acestea au un impact major asupra bugetului de stat şi, deci, sunt norme cu caracter fiscal”, potrivit unui comunicat de presă comun al celor două formațiuni sindicale.

Ce a validat Curtea Constituțională a României

În schimb, judecătorii Curții Constituționale a României au admis celelalte solicitări ale inițiativei cetățenești pe Educației. Acestea nu au impact bugetar. Este vorba despre revenirea la efectivele de antepreșcolari, preșcolari și elevi pe grupă/clasă dinaintea Legii 141/2025, reducerea normei cu două ore pentru profesorii cu peste 25 de ani vechime și gradul didactic I.

Totodată, CCR a mai admis plafonarea normei didactice universitare la maximum 16 ore convenționale pe săptămână.

„Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie «Spiru Haret» – organizaţii sindicale reprezentative la nivel de sector de negociere colectivă învăţământ preuniversitar, reunind interesele a peste 280.000 de salariaţi – salută Hotărârea Curţii Constituţionale a României nr. 1 din 15 iulie 2026, prin care s-a constatat că iniţiativa legislativă cetăţenească pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023 şi a Legii învăţământului superior nr. 199/2023, precum şi pentru modificarea altor acte normative îndeplineşte condiţiile prevăzute de Constituţie pentru a-şi continua parcursul legislativ în Parlament”, potrivit celor două formațiuni sindicale.

Forma validată de CCR va fi transmisă Camerei Deputaților pentru a intra în procedură legislativă. CCR s-a pronunțat doar pe aspectele de constituționalitate, iar asta înseamnă că textul validat nu va deveni automat o lege.