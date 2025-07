Anca Alexandrescu vrea locul lăsat liber de Nicușor Dan

Realizatoarea TV Anca Alexandrescu spune că nu mai poate sta deoparte și că ia în serios ideea de a candida la Primăria Generală a Capitalei.

„Unii m-au incurajat să candidez la alegerile prezidentiale! M-am gandit serios si dupa ce m-am sfatuit cu familia, am considerat ca e mai bine sa raman la lupta pe care am inceput o acum aproape 6 ani. Insa dupa ce am vazut azi la Palatul Cotroceni, cred ca lucrurile au mers prea departe! Cand Nicusor s a dus la Bolojan si au facut blat pentru presedinte si premier, au sfidat o tara intreaga! Acum, Nicusor Dan continua cu Drula pe care jl vrea primar la Bucuresti. Fix pe acelasi model! Si tradatorul Bolojan e inteles cu ei! Cred ca a venit momentul sa iau in serios o eventuala candidatura independenta la Primaria Capitalei! Nu mai pot sta deoparte! Nu puteti doar voi intre voi!”, a scris, pe Facebook, Anca Alexandrescu.