Când doi se ceartă al treilea câștigă. Cam așa ar putea fi interpretat cel mai nou sondaj INSCOP despre intenţiile de vot la alegerile parlamentare. Acestea arată că AUR are 40%, PSD – 17,6% și PNL – 14,8%.
„Toamna pare a aduce o stabilizare a intenţiei de vot, partidele aflate la putere având un scor cumulat de aproximativ 50%, iar partidele aflate în opoziţia parlamentară cu un scor cumulat de aproximativ 45%. AUR pare a se consolida pe primul loc în intenţia de vot cu un scor de 40%, restul partidelor nereuşind să treacă de 20%. PSD ocupă locul al doilea, urmat de PNL, USR şi UDMR. POT şi SOS România au scoruri sub pragul de 5%, la un nivel relativ similar cu scorul obţinut de SENS”, declară directorul INSCOP Remus Ştefureac.
Datele au fost culese în perioada 6-10 octombrie 2025, prin metoda CATI (interviuri telefonice). Metoda de cercetare a fost interviul prin intermediul chestionarului. Volumul eşantionului simplu, stratificat a fost de 1100 de persoane, reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.
Cu sondaj se minte cu tv si presa la fel.aur nu o sa conducă niciodată nimic.securistii sunt prezenți peste tot de 35 de ani ei voteaza nu poporul.
cu 3-4 ani inainte de alegeri aceste sondaje cad ca nuca-n perete!Susoectez o prostie patologica sau INSCOP vrea sa arate ca exista!
Le anuleaza daca iese AUR.
Si ce-i atat de dificil pentru POT si SOS sa faca alianta inainte de alegeri ,sau chiar sa fuzioneze !
Si atunci alianta toxica antiromaneasca useristolimberala udemeristopesedista, n-ar mai obtine majoritatea !
Nicio surpriza aici teteo. Chestia e ce se-ntampla dupa scrutin. Or asta e cu totul alta poveste, unde regulile sunt stabilite in timpul jocului de catre ineptii tradatori care tin tara captiva in pozitia caprei pt.oricine vrea sa i-o traga pe un mizilic si promisiunea unor vacante frumoase pe la regi si regine absolut nerelevanti. Param-pam!
Stefuraciosu vrea sa-l dea jos de pe soclu pe celebrul Pielicica Pso Riazis…