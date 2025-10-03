AUR, opoziție la raportul prezentat de Nicuşor Dan

AUR a prezentat vineri, la Parlamentul României, un document, Raport privind Lovitura de Stat din România – 24 noiembrie 2024 – 18 mai 2025, după ce, în urmă cu o zi, preşedintele Nicuşor Dan s-a dus la Copenhaga cu Raportul Parchetului în cazul Georgescu.

Președintele anunțase anterior că va prezenta liderilor europeni documentul, un raport al Parchetului General privind influenţa Rusiei în alegerile prezidenţiale din România din 2024.

Întrebat de jurnaliști, la finalul reuniunii Comunităţii Politice Europene, despre acest raport și reacțiile liderilor europeni, Nicușor Dan a spus: „Mulți mi-au cerut o copie”.

În opoziție la raportul prezentat de Nicuşor Dan, liderul AUR, George Simion, s-a dus în Parlament cu un ”contra-raport, despre care a spus că reprezintă ”un demers necesar pentru ca opinia publică să înţeleagă în profunzime cum s-a ajuns la această situaţie şi care sunt implicaţiile pe termen lung pentru sistemul democratic românesc”.

Simion a spus că preşedintele Nicuşor Dan ”întruneşte toate condiţiile necesare ca să fie suspendat din funcţie”, dar și că ”democraţia se apără prin cunoaştere şi prin solidaritate între cei care cred în valorile ei fundamentale”.

”Vineri, 3 octombrie, a fost prezentat, la Parlamentul României, Raportul privind Lovitura de Stat din România – 24 noiembrie 2024 – 18 mai 2025. Documentul reprezintă o analiză a evenimentelor care au dus la anularea unui proces electoral aflat în desfăşurare, într-o manieră care nu respectă normele constituţionale şi principiile fundamentale ale statului de drept democratic. Prezentarea acestui raport reprezintă un demers necesar pentru ca opinia publică să înţeleagă în profunzime cum s-a ajuns la această situaţie şi care sunt implicaţiile pe termen lung pentru sistemul democratic românesc”, a transmis, vineri, AUR, într-un comunicat de presă.

Documentul este ”o opoziţie la adresa «pseudo-raportului» prezentat de Nicuşor Dan” la Copenhaga

”Acest raport nu este numai o opoziţie la pseudo-raportul cu care Nicuşor Dan se lăuda că ar fi mers către toate cancelariile europene. Nu este numai o opoziţie la acel rechizitoriu plăsmuit de către cel care este astăzi Procuror General al României. În contrapartidă, în schimb, acest raport va fi tradus în toate limbile de circulaţie internaţională şi va ajunge la toate cancelariile străine. (…) Cei care au dat lovitura de stat inventează astăzi tentative de lovituri de stat. Cei care au furat voturile românilor, cei care de 35 de ani conduc România, nişte impostori, nişte uzurpatori, astăzi încearcă să ne acuze pe noi că am fi lucrat la o tentativă de lovitură de stat”, a mai declarat liderul AUR.

”Constituţia a fost călcată în picioare„

”Numai în ultima săptămână am văzut ingerinţe grave din partea lui Nicuşor Dan în justiţie şi poziţionări ale lui Nicuşor Dan care sunt descrise şi în acest raport. Nicuşor Dan vrea ca în următorii patru ani să lupte cu un curent suveranist care este îmbrăţişat de cel puţin jumătate din populaţia României. A asumat public că va lucra şi va declanşa toate mecanismele necesare ca mişcarea suveranistă, care nu înseamnă nimic altceva decât mişcarea pentru respectarea Constituţiei şi mişcarea cetăţenilor poporului român. Cu toţii ar trebui să fim suveranişti şi să luptăm pentru apărarea Constituţiei. Din păcate Constituţia a fost călcată în păcate în picioare”, a arătat preşedintele AUR.

Simion a anunţat iniţierea mai multor acţiuni

Simion a anunţat că în perioada următoare AUR va asigura posibilitatea ca cetăţenii români să semneze raportul, asumându-şi deopotrivă concluziile acestuia şi ”începuturile demersurilor pentru revenirea la democraţie”.

Vezi Raportul Administrației Prezidențiale aici

Vezi Raportul AUR aici