Băsescu vrea să redevină cetăţean moldovean

Fostul preşedinte Traian Băsescu a anunţat că va face demersuri pentru a redobândi cetăţenia moldovenească, pe care a pierdut-o în urma unei decizii a fostului preşedinte moldovean Igor Dodon. Băsescu a explicat, duminică seară, că nu a vrut să aplice în această perioadă pentru a redobândi calitatea de cetăţean al Republicii Moldova , pentru că nu a vrut ca gestul său să fie interpretat în cheie electorală.

„Puteam să o fac înainte de alegeri, am primit toate formularele, am preferat să nu o fac pentru a nu da impresia că este un act electoral. O voi face după alegeri”, a afirmat Băsescu duminică seară, la Digi 24, referindu-se la demersul de a redobândi calitatea de cetăţean al Republicii Moldova.

Soţia sa, Maria Băsescu, are în continuare dublă cetăţenie. De altfel, ea a votat duminică.

Traian Băsescu a devenit cetăţean al Republicii Moldova în anul 2016, El primit cetăţenia moldovenească prin decretul preşedintelui Nicolae Timofti. Tot atunci a devenit cetăţean moldovean şi Maria Băsescu.

Cetăţenia i-a fost retrasă lui Traian Băsescu prin-o decizie a fostului preşedinte al Republicii Moldova Igor Dodon, care nu a făcut acelaşi demers şi în privinţa Mariei Băsescu. Într-un interviu acordat în 2018, Dodon argumenta că Traian Băsescu a devenit cetăţean moldovean prin încălcarea legii. Băsescu a atacat în instanţă decretul prin care i-a fost retrasă cetăţenia, fără succes.