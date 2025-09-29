Băsescu vrea să redevină cetăţean moldovean

Fostul preşedinte Traian Băsescu a anunţat că va face demersuri pentru a redobândi cetăţenia moldovenească, pe care a pierdut-o în urma unei decizii a fostului preşedinte moldovean Igor Dodon. Băsescu a explicat, duminică seară, că nu a vrut să aplice în această perioadă pentru a redobândi calitatea de cetăţean al Republicii Moldova , pentru că nu a vrut ca gestul său să fie interpretat în cheie electorală.
„Puteam să o fac înainte de alegeri, am primit toate formularele, am preferat să nu o fac pentru a nu da impresia că este un act electoral. O voi face după alegeri”, a afirmat Băsescu duminică seară, la Digi 24, referindu-se la demersul de a redobândi calitatea de cetăţean al Republicii Moldova.
Soţia sa, Maria Băsescu, are în continuare dublă cetăţenie. De altfel, ea a votat duminică.
Traian Băsescu a devenit cetăţean al Republicii Moldova în anul 2016, El primit cetăţenia moldovenească prin decretul preşedintelui Nicolae Timofti. Tot atunci a devenit cetăţean moldovean şi Maria Băsescu.
