Băsescu vrea să redevină cetăţean moldovean

29 sept. 2025 la 06:37 (V.N.) Actualitate, Politică 23

Fostul preşedinte Traian Băsescu a anunţat că va face demersuri pentru a redobândi cetăţenia moldovenească, pe care a pierdut-o în urma unei decizii a fostului preşedinte moldovean Igor Dodon. Băsescu a explicat, duminică seară, că nu a vrut să aplice în această perioadă pentru a redobândi calitatea de cetăţean al Republicii Moldova , pentru că nu a vrut ca gestul său să fie interpretat în cheie electorală.

„Puteam să o fac înainte de alegeri, am primit toate formularele, am preferat să nu o fac pentru a nu da impresia că este un act electoral. O voi face după alegeri”, a afirmat  Băsescu duminică seară, la Digi 24, referindu-se la demersul de a redobândi calitatea de cetăţean al Republicii Moldova.

Soţia sa, Maria Băsescu, are în continuare dublă cetăţenie. De altfel, ea a votat duminică.

Traian Băsescu a devenit cetăţean al Republicii Moldova în anul 2016, El primit cetăţenia moldovenească prin decretul preşedintelui Nicolae Timofti. Tot atunci a devenit cetăţean moldovean şi Maria Băsescu.

Cetăţenia i-a fost retrasă lui Traian Băsescu prin-o decizie a fostului preşedinte al Republicii Moldova Igor Dodon, care nu a făcut acelaşi demers şi în privinţa Mariei Băsescu. Într-un interviu acordat în 2018, Dodon argumenta că Traian Băsescu a devenit cetăţean moldovean prin încălcarea legii. Băsescu a atacat în instanţă decretul prin care i-a fost retrasă cetăţenia, fără succes.
  8. Pai daca face reting trage si d-ta o concluzie. Se pare ca ii dai dreptate celui care posteaza „Mda..11:13”

    Răspunde

  12. Porku’ nu era sigur ca Dodon va fi neutralizat la aceste alegeri.Nu minciunile ce le indruga. Ziarele il citeaza pt ca mai face ceva ‘rating”. Sila!

    Răspunde

  16. Mai onorabil e sa fi zilnic injurat decat un nimeni anonim ca un alt fost Presedinte.Esti recunoscut ca, totusi, CINEVA!

    Răspunde

  20. Postaci plini de ineptii si vorbe goale. Tr. Basescu este singurul presedinte care a sustinut relatiile cu R.Moldova. A stiut ca daca aceasta intra sub tutela Moscovei vom avea de suferit. A fost si este singurul om politic din Ro care se pricepe la politica externa.Restul niste ageamii.

    Răspunde

  24. Impostorul sorosist vrea sa devina si „presedinte” al R. Moldova, la fel lui Sandu Maia. Doi corupti, doi tradatori, doi sorosisti.

    Răspunde

  26. Dupa redobandirea cetateniei moldave, ne va parasii pentru o clipa, mutandu-se cu domiciliul in garsoniera de la Ghencea Militar. Pariem?

    Răspunde

  40. Pe copacul ce va strajui mormantul lui Mosh Sorosh, va fi scrijelita o inimioara si textul :
    MAIA + BASE = ETERNAL LOVE

    Răspunde

  42. Turnătorul Petrov vrea să nenorocească și Republica Moldova?Probabil asta ar vrea dar clar nu mai apucă,s-a hodorogit rău de tot,mai mult horcăie decât vorbește.

    Răspunde

