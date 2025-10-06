Bătaie cu pumni și picioare la Casa Albă. Donald Trump a declarat că un eveniment Ultimate Fighting Championship (UFC), anunțat anterior la Casa Albă, va avea loc pe 14 iunie anul viitor, zi in care liderul american va împlini 80 de ani.

El a făcut anunțul în timpul unui discurs susținut la Stația Navală Norfolk, cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Marinei SUA.

Trump anunțase în iulie că un eveniment UFC va avea loc la Casa Albă în 2026, dar nu a precizat o dată.

Președintele UFC, Dana White, considerat un prieten apropiat al lui Trump, a declarat că UFC va cheltui 700.000 de dolari pentru a înlocui gazonul de pe peluza South Lawn de la Casa Albă după eveniment.

De când a devenit președinte, Trump a participat în mod regulat la luptele UFC, cel mai recent participând la una din New Jersey, în iunie. Dar relația dintre Trump și White datează din anul 2000, când Trump Taj Mahal din Atlantic City era una dintre puținele locații din SUA dispuse să găzduiască evenimente UFC la acea vreme.