Traian Băsescu, despre Nicușor Dan: „Are un popor cu care nu se potriveşte. Noi vrem mai repede, el vrea mai încet”

Traian Băsescu a fost întrebat, duminică, la Digi 24, dacă preşedintele Nicuşor Dan îşi va duce mandatul până la capăt.

„Da. Iar prostia cu suspendarea cred că este o exagerare. Nu trece referendumul”, a declarat Traian Băsescu, potrivit news.ro.

Întrebat dacă nu are senzaţia că Nicuşor Dan are momente când este depăşit de situaţie, Traian Băsescu a răspuns: „Nu! Cred că are un stil care nu se potriveşte cu noi, cu ceilalţi. Are un popor cu care nu se potriveşte. Noi vrem mai repede, el vrea mai încet”.

Nicușor Dan are „stângăcii constituţionale”

Fostul preşedinte Traian Băsescu susţine că preşedintele Nicuşor Dan are ambiguităţi constituţionale. Afirmă că preşedintele spune că nu vrea guvern cu AUR, dar trimite oameni să negocieze cu acest partid. Potrivit lui Băsescu, acelaşi comportament este adoptat şi de PSD.

Traian Băsescu a fost întrebat ce îi opreşte pe politicieni să respecte prevederile constituţionale şi să facă un guvern.

„Însuşi preşedintele are ambiguităţi constituţionale. Preşedintele vine şi spune: Nu voi valida un guvern sau nu sunt de acord cu un guvern în care este AUR! Ce vrei să spui? Că, dacă votează Parlamentul un guvern, tu refuzi semnarea decretelor? Mă îndoiesc!”, a afirmat Traian Băsescu.

„Spune că nu vrea un guvern cu AUR, dar trimite oameni să negocieze. Aici suntem. PSD nici el nu vrea cu AUR, dar trimite oameni să negocieze. Sau exigenţa preşedintelui, să fie un candidat care are numărul de voturi, 233 de voturi.

De unde până unde? Ce articol din Constituţie îţi spune că tu trebuie să ai confirmarea voturilor înainte de votul din Parlament? Sunt stângăcii constituţionale care blochează lucrurile. Şi nu e în regulă. Statul se şubrezeşte încontinuu”, a explicat fostul preşedinte.

Sorin Grindeanu „i-a vrut capul” premierului Ilie Bolojan, iar Nicuşor Dan nu a făcut nimic

Fostul şef al statului consideră că principala cauză a crizei politice a fost că preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, „i-a vrut capul” premierului Ilie Bolojan. Iar Nicuşor Dan nu a făcut nimic să împiedice declanşarea crizei.

Întrebat dacă sursa primară a crizei politice poate fi conflictul dintre Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan, Traian Băsescu a nuanțat.

„Nu aş zice. Sursa primară a fost PSD-ul cu Grindeanu. Preşedintele poate s-a lipit de ocazie, că preşedintele nu avea ce să-i facă lui Bolojan.

PSD, Grindeanu i-a vrut capul pentru că intrase în criză de credibilitate din cauza măsurilor pe care le aprobau în guvern şi ieşeau şi le criticau în afara guvernului. Asta a fost cauza pentru care s-a declanşat criza. Că preşedintele nu a făcut nimic să o împiedice, este adevărat”.

„Cât rău a făcut PNL stând 20 de ani în această alianţă cu PSD”

Traian Băsescu a mai spus că Dan şi Grindeanu au avut evaluări greşite în privinţa reacţiei PNL, pe care a catalogat-o ca fiind una bună.

„Este evident că şi preşedintele, şi Grindeanu au avut evaluări greşite la reacţia PNL. Se aşteptau că bine, hai, pleacă Bolojan, punem pe altul din băieţii noştri cei cu care împreună de 20 de ani fac toate blestemăţiile, suspendăm preşedinţi, susţinem pe Geoană. Nu au evaluat reacţia PNL-ului şi, sincer să fiu, a fost o reacţie bună altfel.

Dacă s-ar întâmpla să înţeleagă PNL cât rău a făcut stând 20 de ani în această alianţă cu PSD, că a distrus şansa dreptei să schimbe ţara, să o transforme, câte blocaje a făcut împreună cu PSD în timpul mandatului meu, ar fi bine. Dar, ştiind cum s-a zbătut Bolojan la a doua suspendare a mea din 2012, cred puţin în faptul că se vor schimba. Au o conjunctură şi-şi vor reveni la năravurile vechi”, a mai declarat Traian Băsescu.