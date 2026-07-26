Prezentă la Punctul Roșu în Sănătate Prof. Dr Ruxandra Jurcuț, medic primar cardiolog, Profesor de cardiologie la UMF “Carol Davila”, coordonator al Centrului de Expertiză pentru Boli Cardiovasculare Genetice Rare din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare “Prof. CC. Iliescu” București a vorbit despre o măsură care s-ar putea lua de către autoritățile din sănătate în contextul pacienților care nu reprezintă urgențe reale dar care aleg totuși să nu meargă la medicul de familie sau în Ambulator, ci direct la camera de gardă: ar putea exista o coplată pentru aceștia, adică o sumă de bani pe care să o plătească.
„Un lucru care ține de faptul că este posibil și permis, că nu există o reglementare corectă a ceea ce se întâmplă când non urgențele se prezintă în camera de gardă doar pentru că atunci au timp sau pentru că au aflat că aceasta este o cale rapidă către un consult și eventual investigații, o cale care este luată și pentru că medicina primară nu este suficient de acoperitoare nici ea sau nu este suficient de acoperită în sistem public, deși există cardiologi în ambulatorii publice, chiar dacă este vorba de ambulatorii nelegate de spitale sau de policlinici de stat.
Pacienții nu cunosc bine sistemul, nu îl navighează bine, nu sunt sfătuiți că se pot prezenta cu bilete de trimitere și la astfel de cabinete din oraș.
Ca urmare, de câte ori au o problemă căreia nu îi găsesc o soluție rapidă, de câte ori li se pare că programările pe care reușesc să le obțină sunt prea îndepărtate se prezintă la camera de gardă.
În multe țări din Vest, dacă ne uităm acolo, nu trebuie să reinventăm roata, astfel de situații sunt prezente dar sunt taxate printr-o coplată a pacientului care nu este o urgență reală în așa fel încât atât pacienții se vor gândi de două ori cât și sistemul va beneficia de o finanțare care măcar să ajute spitalele care furnizează astfel de servicii”.
O astfel de decizie nu este luată de autorități pentru că ar fi nepopulară în masa de votanți, spune Prof. Dr. Jurcuț. În paralel însă sistemul public se sufocă, și pentru că ajung la urgență cazuri care își pot găsi rezolvare în segmentul de medicină primară.
„Această decizie nu ar fi foarte populară în masa de vot. Măsura ar fi foarte nepopulară, dacă s-ar spune de la 1 august orice pacient care se prezintă la camera de gardă fără să reprezinte o urgență în viziunea medicilor de gardă care sunt autoritatea din punct de vedere medical în acea unitate de primiri urgențe, acei pacienți vor avea de pătit o coplată sau vor fi îndrumați către locurile unde li se potrivește să se prezinte ar fi probabil o măsură nepopulară, dar e o măsură foarte necesară. La ce asistăm? Sistemul Medical public se sufocă”.
9 comentarii
Poate invata romanii ca exista centre de permanenta deschie dupa orele de functionare a cabinetelor medicale.Vad ca exista o ura a romanului fata de medic.Nu ciriie nimeni ca statul da miliarde Ucrainei, nici ca a amanetat 17 miliarde euro pt a imbogatii Germania, Franta ,Italia ,dar are o ciuda mare pe medic,ca ia spaga.Nu conteza ca 2/3 din spagi sunt date din initiativa proprie”ca sa il vada bine medicul”La fel cum clasa politica este cum e poporul din care provine, la fel si medicii ca si sistemul este si sunt ca poporul din care provine.Schimbati-va voi intii ,ca sa puteti sa schimbati tara in care traiti.
@Omeneanu
„In UPU exista Triaj. Pacientul a fost mereu pasat, catre doctori de familie, multi coplesiti ca volum, catre policlinici si dispensare, unde sa astepte ore la rand”
Nu ore, zile, SAPTAMANI pana ajungi la un specialist pirn CNAS!!! Evident daca te duci la privat ca si CLIENT (nu pacient) atunci beneficiezi de consult si investigatii rapide.
Cu trimitere de la medicul de familie prin CNAS zi idee cat astepti la analizele necesare? Dar la un RMN? Dar ptr o interventie chirurgicala? La urologie?
Discutam recent cu un medic despre acest lucru si se pare ca sistemul de lucru al statului este ca pana iti vine randul la medic ori te vindeci singur ori mori.
Nu privatii sunt de vina. STATUL este de vina ptr ca nu asigura suficiente policlinici/specialisti, investigatii care sa lucreze cu CNAS. Acel CNAS pe care lunar il platesti din salar sau pensie (!) dar cand apelezi la o trimitere prin el , sistemul sanitar te trimite la plimbare.
In UPU exista Triaj. Pacientul a fost mereu pasat, catre doctori de familie, multi coplesiti ca volum, catre policlinici si dispensare, unde sa astepte ore la rand, de parca s-ar duce la doctor de placere sau din sadism, ca sa-l streseze. In Vest, sistemul este gandit pentru pacient. Doamna vrea pastrarea unui sistem pentru doctor, care sa aleaga, sa faca mofturi, ca-i pute la nas daca vine vreun caz in garda sau la urgenta…
Si, ma rog, pacientul de unde sa stie ca durerea lui este semn de ceva grav sau usor? O fi junghi sau apendicita? Infarct sau doar angina pectorala, reflux gastric…?
Lasati, doamna doctor, niste Oameni sa faca meseria asta grea…
O abirdare a dnei doctor falsa. Medicii de familie nu au dotari minimale, nu fac tratamente. Un aparat de tensiune si atat. Foarte multi au orogram de doar 4 ore pe zi si vinerea liber. Atunci se duce omul la urgenta. In cabinetele de familie ar trebui musai doi medici si doua ture. 8- 14 si 13- 20. Iar in un apart mic de 2 camere de bloc, ce fel de cabinet credeti ca exista dna Jurcut ??!!!
madam sa spuna ca nu e normal sa platesti asigurare 15 ani si sa nu beneficiezi de nimic – pentru ca din fericire nu ai avut nevoie- si sa NU platesti deloc asigurare dar cand ai nevoie de asistenta achiti pe repede inainte doar o suma minima pe ultimii doi ani sau cat este stabilit
ca nu-i urgenta o febra si o stare de rau, desi platesti 1000 de lei pe luna ani de zile si nu are cine sa-ti dea un antibiotic pt ”gat” sau pneumonie, trebuie sa astepti pana a doua zi daca are program dupa ameaza si sa piezi si la servici plata concediului medical pt ca-i deranjezi. Atunci de ce se mai plateste zeci de mii de lei sau sute de mii de lei, daca ani de zile nu ai fost la medic? Unde-s banii ”bagati” in serviciu de sanatate daca atunci cand ai nevoie de un exudat sau de o consultatie fara programare esti bun de plata…ca si mizeria prin care se plateste apa de ploaie ca si cum este ”penalizat Dumnezeu sau Natura ca nu genereaza o seceta cumplita.”? Anomaliile unor plictisiti…desi multi se doftoresc singuri pt ca sunt cozi uriase si coplata…asta nu se pune…o spun pt ca de zeci de ani nu apeleze la medic, l-am avut inainte de opt ani cand aveam amigdale…
Doamna doctor bate campii rau de tot, sistemul medlcal din Vest nu poate fi comparat cu iadul romanesc bazat pe spaga, relatii, neprofesionalism si anarhie.
Cabinetele din fostele policlinici au fost cumpărate de medicii din spitale. Medicii ar trebui sa aleagă ori în spital ori la cabinetul privat.
daaa – deci pacientul daca nu stie sa „navigheze” trebuie sa plateasca. sa nu simplificam sistemul medical pentru care plateste omul de rind, ci… sa-i cerem sa invete sa ” navigheze” pe banii-timpul-neuronii pacientului, daca nu face cum zicem noi, sa MAI plateasca tot pacientul.