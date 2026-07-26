Prezentă la Punctul Roșu în Sănătate Prof. Dr Ruxandra Jurcuț, medic primar cardiolog, Profesor de cardiologie la UMF “Carol Davila”, coordonator al Centrului de Expertiză pentru Boli Cardiovasculare Genetice Rare din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare “Prof. CC. Iliescu” București a vorbit despre o măsură care s-ar putea lua de către autoritățile din sănătate în contextul pacienților care nu reprezintă urgențe reale dar care aleg totuși să nu meargă la medicul de familie sau în Ambulator, ci direct la camera de gardă: ar putea exista o coplată pentru aceștia, adică o sumă de bani pe care să o plătească.

„Un lucru care ține de faptul că este posibil și permis, că nu există o reglementare corectă a ceea ce se întâmplă când non urgențele se prezintă în camera de gardă doar pentru că atunci au timp sau pentru că au aflat că aceasta este o cale rapidă către un consult și eventual investigații, o cale care este luată și pentru că medicina primară nu este suficient de acoperitoare nici ea sau nu este suficient de acoperită în sistem public, deși există cardiologi în ambulatorii publice, chiar dacă este vorba de ambulatorii nelegate de spitale sau de policlinici de stat.

Pacienții nu cunosc bine sistemul, nu îl navighează bine, nu sunt sfătuiți că se pot prezenta cu bilete de trimitere și la astfel de cabinete din oraș.

Ca urmare, de câte ori au o problemă căreia nu îi găsesc o soluție rapidă, de câte ori li se pare că programările pe care reușesc să le obțină sunt prea îndepărtate se prezintă la camera de gardă.

În multe țări din Vest, dacă ne uităm acolo, nu trebuie să reinventăm roata, astfel de situații sunt prezente dar sunt taxate printr-o coplată a pacientului care nu este o urgență reală în așa fel încât atât pacienții se vor gândi de două ori cât și sistemul va beneficia de o finanțare care măcar să ajute spitalele care furnizează astfel de servicii”.

O astfel de decizie nu este luată de autorități pentru că ar fi nepopulară în masa de votanți, spune Prof. Dr. Jurcuț. În paralel însă sistemul public se sufocă, și pentru că ajung la urgență cazuri care își pot găsi rezolvare în segmentul de medicină primară.

„Această decizie nu ar fi foarte populară în masa de vot. Măsura ar fi foarte nepopulară, dacă s-ar spune de la 1 august orice pacient care se prezintă la camera de gardă fără să reprezinte o urgență în viziunea medicilor de gardă care sunt autoritatea din punct de vedere medical în acea unitate de primiri urgențe, acei pacienți vor avea de pătit o coplată sau vor fi îndrumați către locurile unde li se potrivește să se prezinte ar fi probabil o măsură nepopulară, dar e o măsură foarte necesară. La ce asistăm? Sistemul Medical public se sufocă”.