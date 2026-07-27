Tot mai mulți români își deschid firme și PFA-uri. Ce domenii atrag cei mai mulți antreprenori și unde se înființează cele mai multe afaceri

Potrivit datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) și citate de Agerpres, în perioada ianuarie – iunie 2026 au fost înmatriculate 74.953 de persoane fizice și juridice, cu 7,86% mai multe decât în perioada similară a anului trecut.

Din total, 41.491 sunt societăți cu răspundere limitată (SRL), ceea ce confirmă că această formă de organizare rămâne principala opțiune pentru cei care aleg să înceapă o activitate economică.

Bucureștiul rămâne motorul noilor afaceri din România

Distribuția înmatriculărilor confirmă, încă o dată, rolul dominant al marilor centre economice. Capitala conduce detașat clasamentul, cu 17.492 de firme și PFA-uri nou înființate în primele șase luni ale anului.

La distanță urmează județul Ilfov, cu 4.809 înmatriculări, apoi Cluj (3.689), Timiș (3.657), Iași (3.006), Constanța (2.887) și Bihor (2.463).

Toate aceste județe se numără printre cele mai dinamice economii locale din România și concentrează o parte importantă din investiții, forță de muncă și activitate comercială.

Faptul că aceste zone domină clasamentul nu reprezintă o surpriză, deoarece, de mai mulți ani, statisticile ONRC indică aceeași tendință, marile centre urbane atrăgând cea mai mare parte a inițiativelor antreprenoriale și a investițiilor private.

Există și județe unde ritmul noilor afaceri rămâne redus

La polul opus se află județele în care numărul înmatriculărilor este considerabil mai mic.

În primele șase luni din 2026, cele mai puține firme și PFA-uri au fost înregistrate în Covasna (393), Mehedinți (467), Teleorman (469), Tulcea (470) și Caraș-Severin (523), potrivit datelor centralizate de ONRC.

Chiar și în acest grup există însă diferențe importante. Covasna, de exemplu, a înregistrat o creștere de 13,58% față de aceeași perioadă din 2025, ceea ce arată că evoluția procentuală poate fi pozitivă chiar și în județele unde numărul total al noilor afaceri rămâne redus.

Călărași, Buzău și Giurgiu conduc clasamentul creșterilor

Privind evoluția față de anul trecut, unele județe au înregistrat avansuri spectaculoase.

Cea mai mare creștere a numărului de înmatriculări a fost raportată în Călărași, unde numărul noilor firme și PFA-uri este cu 37% mai mare decât în primele șase luni din 2025.

Urmează Buzău, cu o creștere de 25%, și Giurgiu, cu 24%.

La celălalt capăt al clasamentului se află județele unde înmatriculările au scăzut comparativ cu anul precedent. Cele mai importante diminuări au fost consemnate în Bacău (-9%), Teleorman (-6%) și Neamț (-5%).

Transporturile, comerțul și serviciile profesionale domină preferințele antreprenorilor

Statisticile ONRC arată și care sunt domeniile în care românii aleg cel mai des să înceapă o afacere.

Pe primul loc se află transportul și depozitarea, unde au fost înregistrate 12.609 firme și PFA-uri noi în primele șase luni din 2026.

Locul al doilea este ocupat de comerțul cu ridicata și cu amănuntul, cu 10.648 de înmatriculări, urmat de activitățile profesionale, științifice și tehnice, unde au fost înregistrate 7.891 de noi entități economice.

Aceste trei domenii concentrează cea mai mare parte a noilor înmatriculări raportate de ONRC și se regăsesc constant printre sectoarele cu cea mai intensă activitate antreprenorială.

Peste 11.000 de firme și PFA-uri au fost înființate într-o singură lună

Tendința de creștere s-a menținut și în luna iunie.

Conform datelor ONRC, în ultima lună analizată au fost înmatriculate 11.265 de persoane fizice și juridice.

Și de această dată, Bucureștiul a ocupat primul loc, cu 2.665 de înmatriculări, fiind urmat de Ilfov (842), Cluj (564) și Timiș (520). Distribuția confirmă aceeași concentrare a noilor afaceri în jurul principalelor centre economice ale țării.

Ce arată, de fapt, aceste cifre

Datele publicate de ONRC oferă o imagine asupra dinamicii înființării de firme și PFA-uri, însă ele nu reprezintă, singure, o măsură a succesului în afaceri.

Statisticile reflectă numărul entităților nou înmatriculate, fără a indica evoluția lor ulterioară, cifra de afaceri, profitabilitatea sau durata de funcționare. Cu toate acestea, ele reprezintă unul dintre cei mai importanți indicatori utilizați pentru a urmări interesul pentru antreprenoriat și dinamica mediului de afaceri.

Comparativ cu primele luni ale anului, ritmul de creștere s-a temperat. Dacă în primul trimestru din 2026 avansul numărului de înmatriculări depășea 15%, iar după primele patru luni era de peste 14%, la finalul semestrului creșterea anuală s-a situat la 7,86%.

Per ansamblu, tendința indică faptul că numărul noilor afaceri continuă să crească, însă într-un ritm mai moderat decât la începutul anului.

Un semestru încheiat pe plus pentru antreprenoriatul românesc

Per ansamblu, primele șase luni din 2026 s-au încheiat cu aproape 75.000 de firme și PFA-uri nou înființate, potrivit datelor oficiale ale Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Capitala și marile centre economice continuă să atragă cele mai multe inițiative antreprenoriale, în timp ce transporturile, comerțul și serviciile profesionale rămân domeniile în care românii aleg cel mai frecvent să își înceapă propria activitate.

Deși statisticile nu explică motivele din spatele fiecărei decizii de a deschide o afacere, ele arată că interesul pentru antreprenoriat s-a menținut ridicat și în prima jumătate a anului 2026, iar numărul noilor înmatriculări este mai mare decât în aceeași perioadă din anul precedent.