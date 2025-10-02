Baza de la Deveselu a rămas fără finanţare

Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare după paraliziei bugetare din SUA, dar personalul său militar îşi va continua activitatea în mod normal, a anunţat joi această bază într-o postare pe Facebook.
„Cele mai recente alocări bugetare pentru Departamentul de Război au expirat pe 30 septembrie 2025, la ora 23:59 EDT. Personalul militar îşi va îndeplini în continuare atribuţiile în mod normal, fără plată, până când o soluţionare sau alocări bugetare vor fi aprobate de Congres şi promulgate prin lege”, se arată în mesajul publicat.
Baza de la Deveselu este prima unitate din Europa unde a fost amplasat sistemul de apărare antirachetă Aegis Ashore, care este o versiune terestră a sistemului radar ce echipează navele flotei militare americane începând din anul 2004.
Unitatea din România este echipată cu 24 de interceptoare Standard Missile 3 (SM-3) şi oferă sprijin sistemului general de apărare al NATO împotriva rachetelor balistice (BMD).
Sa intelegem ca de acum inainte se va lucra acolo benevol ? Aceasta jucarie a cam tocat foarte multi bani pana acum fara sa produca nimic ,inafara de frica si panica locuitorilor din zona respectiva .Nici macar dronele care zboara deasupra Romaniei nu le-a fost frica de Deveselu.
Oreshnik-urile și Kinjalele pe bazele OTAN-iste să fie. Unul să nu rămână
Deveselul nu este aparare pentru noi, ci e tinta proxi.
Romania nu trebuia sa se complice cu aceasta baza.
Daca am face politica noastra, nu am avea nevoie de Devesel, Kogalniceanu, etc.
Suntem tarati intr-o afacere murdara iar consecintele pot fi cele mai grave din Istoria noastra.
Avem politicieni incompetenti si anti-Romani si strategi deloc.
Hai sa facem o cheta, sa sutinem yankeii care sunt aici sa ne apere!
Doar deveselu? Toată organizația NATO de peste tot e in retragere din cauza acestei lipse de finanțare! Oare de ce i-au chemat pe generali Trump cu ceva timp in urmă, nu cumva din cauza lipsei finanțelor😉 și în public au declarat altceva? Repet, nu au strâns bani suficienti la fondul unic global că sa se poată mișca, motiv pentru care, restructurarea e inevitabilă, dar, și, atacurile explozive ale celor prejudiciați de salarii de la NATO vor curge în etape, au mai fost și vor mai fi dar tot în america.
Nici o problemă . Plătim tot noi , plătim orice ni se impune de stăpâni . Așa procedează orice SLUGĂ , plata la zi către SUA, Franța, Moldova, Ucraina !
Astia,acum nu mai sunt platiti DELOC.Deci,cand nu s-o mai face paza,sa vedeti voi duba din care se urla in megafon: „scut NATO CUMPARAM ! Antene, garduri, teava, cazane termice, arme (oh,daaa), instalatii electrice (ieste,baaa !),monitoare,etc CUMPARAM !” Sau mai rau,”na bine,bre,da’ daca nu mai era nici lumina,noi am zis ca nu le mai trebe si deci,le-am luat noi si le-am dus lu’ cumnatu’, ca are 5 copii de hranit”.
astia sunt platiti cu ziua nu odata de doua ori pe luna?